El petróleo supera los u$s110 y Wall Street anticipa una jornada en baja

El precio del petróleo volvió a escalar este martes y supera los u$s110 por barril, al tiempo que los principales índices de Wall Street anticiparon una apertura en baja, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y la expectativa por definiciones clave en materia económica.

El barril de Brent, referencia en Londres, se ubicó en u$s111,81, con una suba del 3,3%, mientras que el WTI en Estados Unidos alcanzó los u$s100,9, con un avance del 4,5%. De esta manera, el crudo registró su valor más alto en las últimas tres semanas.

Tensiones internacionales y presión sobre el crudo

El movimiento en los precios estuvo vinculado a la situación en Medio Oriente, mientras Estados Unidos analizaba una propuesta de Irán para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz. Sin embargo, desde Washington señalaron que la iniciativa no conformaba plenamente, ya que no incluía aspectos centrales como el programa nuclear iraní.

En paralelo, los mercados también se mantuvieron atentos a las decisiones que adoptarán los principales bancos centrales durante la semana, lo que añadió cautela entre los inversores.

Wall Street y la expectativa por la Fed

En la preapertura, el índice S&P 500 retrocedió 0,58%, mientras que el Nasdaq Composite —vinculado al sector tecnológico— cayó 1,15%. En tanto, el Dow Jones mostró una leve suba de 0,22%.

Entre las acciones destacadas, se registraron subas en compañías como Cboe Global (+3,7%), Sherwin-Williams (+3,4%) y Universal Health (+3,0%). En contraste, las mayores bajas se observaron en Extra Space Storage (-18,9%), Corning (-10,7%) y Oracle (-6,8%).

Los inversores enfocaron su atención en dos factores clave: la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y la presentación de resultados trimestrales de gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Microsoft, Meta y Apple.

Bolsas internacionales y panorama global

En Europa, los principales índices operaron en terreno negativo: el Euro Stoxx cayó 0,42%, el DAX alemán retrocedió 0,52% y el CAC francés perdió 0,33%, mientras que el FTSE británico mostró una leve baja del 0,02%.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong descendió 0,95% y la bolsa de Shanghái bajó 0,19%. Por su parte, el Kospi de Corea del Sur avanzó 0,39%, mientras que el Nikkei 225 de Japón cayó 1,05%.

En ese contexto, el Banco de Japón decidió mantener su tasa de interés en 0,75%, aunque evidenció divisiones internas sobre futuras subas. La entidad también revisó al alza sus previsiones de inflación, lo que dejó abierta la posibilidad de un ajuste monetario en los próximos meses.