Revelan el contenido de un manifiesto que dejó el autor del tiroteo en Washington

La Casa Blanca informó que la familia del sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales, Cole Tomas Allen, alertó a la policía sobre la existencia de un manifiesto minutos antes del incidente, en el que el agresor declaraba que quería atacar a funcionarios del gobierno, en una advertencia que no llegó a tiempo para evitar el episodio.

Según la información oficial, el presunto atacante, identificado como Cole Tomas Allen, había enviado el documento a sus familiares poco antes del hecho. Fue su hermano quien notificó al Departamento de Policía de New London, en Connecticut, sobre la existencia del manifiesto, que luego quedó en manos de las autoridades.

Desde la Casa Blanca indicaron que la familia tomó conocimiento del contenido y decidió dar aviso de inmediato, aunque el incidente se produjo igualmente durante la cena en Washington. El documento, según trascendió, incluía referencias explícitas a la intención de atacar a funcionarios del gobierno.

El presunto autor del tiroteo en la cena de corresponsales se describía como “el asesino federal amistoso” en el manifiesto que envió a sus familiares minutos antes del incidente.

De acuerdo con esa información, el documento dejaba en claro que el sospechoso tenía la intención de atacar a funcionarios del gobierno, aunque señalaba explícitamente que no buscaba enfrentarse con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, durante el episodio se produjo un intercambio de disparos con agentes en el lugar.

El contenido del manifiesto, incluida esa autodefinición, fue informado inicialmente por el diario The New York Post, mientras la investigación continúa para determinar el alcance de las motivaciones y el contexto del ataque.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al supuesto manifiesto y sostuvo que el documento incluye expresiones contra los cristianos, además de señalar la alerta de los familiares a las autoridades.

Durante una entrevista con Fox News, Trump describió al presunto agresor como “un tipo con muchos problemas” y afirmó: “Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos, eso es algo seguro. Odia a los cristianos, un odio, y creo que su hermana, o su hermano, de hecho se quejaba de ello. Ya sabes, incluso se quejaron a las fuerzas del orden. Así que era, era un tipo con muchos problemas”.

El mandatario también señaló que la investigación cuenta con “información bastante buena” sobre el caso y agregó: “Llevaba bastante tiempo con mucho odio en el corazón. Era algo religioso, era fuertemente anticristiano. Y no sé si lo han visto, acaba de ser publicado, el manifiesto”. En paralelo, el fiscal general interino Todd Blanche confirmó que el sospechoso tenía “algunos escritos”, aunque aclaró que el análisis del móvil del ataque continúa en una etapa preliminar.