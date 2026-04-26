Donald Trump afirmó que el atacante de Washington tenía motivaciones “anticristianas”

“Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro", dijo Trump sobre el detenido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el hombre detenido tras intentar ingresar armado a una cena de gala en Washington tenía motivaciones “anticristianas”, según declaró en una entrevista televisiva.

El incidente ocurrió el sábado durante una gala con corresponsales en la capital estadounidense, donde el mandatario debió ser evacuado de emergencia. De acuerdo con lo informado por Deutsche Welle, el sospechoso fue arrestado en el lugar y enfrenta cargos federales.

“Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano”, sostuvo Trump en diálogo con Fox News. Además, lo describió como una persona “muy perturbada” y “muy problemática”.

El contenido de la presunta carta

Según reveló el diario New York Post, el detenido habría enviado a su familia un manifiesto de más de mil palabras minutos antes del ataque. En ese documento, identificaba como objetivos a miembros del Gobierno y justificaba sus acciones con fuertes críticas a la actual administración.

El texto también incluía referencias a cuestiones religiosas, en las que el sospechoso cuestionaba interpretaciones del cristianismo para argumentar su accionar.

Sin embargo, no está confirmado oficialmente si ese documento es el mismo al que hizo referencia Trump.

La situación del detenido

Por su parte, el fiscal general interino Todd Blanche señaló en declaraciones a NBC que el principal objetivo del atacante habría sido el propio presidente, aunque aclaró que la investigación se encuentra en una etapa inicial.

El sospechoso, identificado como Cole T. A., de 31 años, habría viajado desde Los Ángeles hasta Washington en los días previos al hecho y se alojó cerca del lugar del evento. Actualmente permanece detenido y no estaría colaborando con las autoridades.

Mientras Trump insistió en el carácter “anticristiano” del ataque, desde la fiscalía evitaron confirmar un móvil definitivo y remarcaron que aún se analizan las pruebas recolectadas. Se espera que el acusado comparezca este lunes ante un tribunal federal. Con información de Deutsche Welle, agencias AFP y EFE.