Tiroteo en Washington: las imágenes de la detención del atacante y el mensaje de Trump

A través de redes sociales el mandatario confirmó que el atacante fue detenido

Trump tras el ataque. El presidente Donald Trump se pronunció minutos después del tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington D. C., donde fue evacuado por el operativo de seguridad.

A través de su red Truth Social, el mandatario confirmó que el atacante fue detenido y destacó la rápida actuación de las fuerzas de seguridad. “El Servicio Secreto y la Policía hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía”, expresó.

Trump también señaló que inicialmente sugirió continuar con el evento pese al incidente. “He recomendado que ‘dejemos que el espectáculo continúe’, pero será completamente guiado por la policía”, escribió, en medio de la incertidumbre que se vivía tras los disparos.

Sin embargo, minutos más tarde el propio presidente descartó regresar al salón del Washington Hilton y confirmó la cancelación de su participación. En ese sentido, informó que la tradicional cena será reprogramada dentro de los próximos 30 días.

Además, llevó tranquilidad sobre el estado de los presentes. “La Primera Dama, el vicepresidente y todos los miembros del gabinete están en perfectas condiciones”, aseguró.

El episodio generó momentos de tensión y pánico entre los asistentes, muchos de los cuales se refugiaron debajo de las mesas al escuchar los disparos. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque y reforzar la seguridad en eventos oficiales.