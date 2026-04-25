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Video: evacuaron a Donald Trump tras presuntos disparos en cena de corresponsales en Washington

El presidente de Estados Unidos fue retirado de urgencia de un evento en Washington D.C. tras un incidente armado. El Servicio Secreto actuó rápidamente y confirmó que el mandatario se encuentra fuera de peligro.

25 de Abril de 2026
Agentes del Servicio Secreto actuaron en defensa del presidente estadounidense
Agentes del Servicio Secreto actuaron en defensa del presidente estadounidense Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos fue retirado de urgencia de un evento en Washington D.C. tras un incidente armado. El Servicio Secreto actuó rápidamente y confirmó que el mandatario se encuentra fuera de peligro.

Un fuerte operativo de seguridad se desplegó en la noche del sábado en Washington D. C., luego de que el presidente Donald Trump fuera evacuado de urgencia durante la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

El episodio ocurrió en el Washington Hilton, donde testigos reportaron haber escuchado posibles disparos en medio del evento. De inmediato, agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos activaron el protocolo de emergencia, rodearon al mandatario y lo retiraron del lugar en cuestión de segundos.

 

La situación generó pánico entre los asistentes, que buscaron refugio mientras las fuerzas de seguridad tomaban control del salón. El operativo incluyó también la evacuación del vicepresidente JD Vance y de varios funcionarios del gabinete.

 

Minutos después, fuentes oficiales confirmaron que tanto el presidente como el resto de los presentes se encontraban a salvo. Posteriormente, el propio Trump informó que un sospechoso había sido detenido y adelantó que brindaría declaraciones desde la Casa Blanca.

 

“El tirador ha sido detenido. Todos están en perfecto estado de salud”, aseguró el mandatario, quien además elogió la rápida intervención del Servicio Secreto.

 

El incidente ocurrió pocos minutos después de iniciado el evento y es investigado por las autoridades, que buscan esclarecer cómo se produjo la situación y reforzar las medidas de seguridad en este tipo de encuentros de alto nivel.

Temas:

Donald Trump evacuación Tiroteo
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