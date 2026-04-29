El Banco Mundial advirtió por una crisis histórica en el suministro de petróleo

El Banco Mundial advirtió sobre una crisis histórica en el suministro de petróleo a raíz del conflicto en Medio Oriente, al señalar que se trata de la mayor disrupción registrada en el mercado energético global.

Según el organismo, la guerra generó un fuerte impacto en la economía mundial, con aumentos proyectados en los precios de la energía, los alimentos y los costos financieros. En ese marco, estimaron que los valores energéticos podrían incrementarse alrededor de un 24%, en niveles que no se observaban desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022.

Uno de los factores centrales fue la interrupción del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una cuarta parte del petróleo mundial, además de la afectación de infraestructura energética clave.

Efecto en la economía global

El informe también indicó que los precios de los productos básicos podrían aumentar un 16%, impulsados por el encarecimiento de la energía y los fertilizantes, un porcentaje significativo de los cuales se transporta por esa vía estratégica.

El economista jefe del organismo, Indermit Gill, explicó que el impacto se produce en cadena: primero con el aumento del costo energético, luego con subas en los alimentos y finalmente con una mayor inflación, lo que deriva en tasas de interés más elevadas y un encarecimiento de la deuda.

Proyecciones y consecuencias

En cuanto a las perspectivas, el Banco Mundial proyectó que el precio del petróleo podría alcanzar los 115 dólares por barril en 2026. En los últimos días, el crudo Brent ya superó los 112 dólares, reflejando la volatilidad de los mercados.

El impacto afectaría especialmente a los países en desarrollo, aunque ya se registraron efectos en economías centrales. En Estados Unidos, el precio del combustible superó los 4 dólares por galón, con repercusiones en distintos sectores.

Finalmente, el organismo y el Programa Mundial de Alimentos advirtieron que el encarecimiento de los fertilizantes podría agravar la crisis alimentaria global y aumentar los niveles de inseguridad alimentaria en millones de personas si el conflicto se prolonga.