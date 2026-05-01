Estados Unidos afirma que "cesaron las hostilidades" con Irán

La Casa Blanca comunicó oficialmente al Congreso de Estados Unidos que las hostilidades con Irán “terminaron”, en una decisión que tiene fuerte impacto político y legal.

La notificación fue enviada mediante una carta firmada por el presidente Donald Trump, quien sostuvo que el conflicto iniciado el 28 de febrero llegó a su fin. El mensaje fue dirigido a las máximas autoridades legislativas, en medio de un debate sobre los límites del poder presidencial en tiempos de guerra.

Falta de autorización del Congreso

Con esta maniobra, el mandatario evitó solicitar la autorización del Congreso dentro del plazo establecido por la ley, que vencía el 1° de mayo. La normativa vigente exige el aval legislativo para extender acciones militares más allá de un período determinado.

Sin embargo, Trump advirtió que la situación con Irán sigue siendo delicada. Aunque afirmó que las operaciones fueron exitosas, remarcó que la amenaza persiste y que el escenario podría cambiar.

El Congreso, por su parte, no avanzó en medidas para frenar el conflicto antes del vencimiento del plazo, lo que dejó la definición en manos del Ejecutivo. Incluso,

el Senado rechazó intentos de la oposición para limitar la intervención militar.

Las repercusiones

La decisión generó tensiones dentro del propio oficialismo, donde algunos sectores respaldan la estrategia presidencial mientras otros reclaman mayor participación del Poder Legislativo en decisiones de este tipo.

Además del debate institucional, el conflicto también impacta en la economía estadounidense, especialmente en el precio de los combustibles, lo que suma presión sobre la administración.

El anuncio marca un nuevo capítulo en la política exterior de Estados Unidos y deja abierta la incógnita sobre la evolución del vínculo con Irán y el rol del Congreso en futuros escenarios bélicos.