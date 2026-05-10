Una joven está en estado crítico tras realizar presuntas picadas en Concepción del Uruguay

Un grave choque en Concepción del Uruguay dejó a una joven internada en terapia intensiva con riesgo de vida tras una convocatoria para realizar maniobras peligrosas con motos.
Un grave choque ocurrido este domingo por la tarde en Concepción del Uruguay dejó a una joven de 23 años internada en estado crítico y volvió a encender las alarmas por las peligrosas convocatorias de motociclistas que se organizan a través de redes sociales para realizar maniobras ilegales.
El siniestro vial se registró alrededor de las 17:10 sobre la colectora de la Autovía Artigas, a la altura del kilómetro 124, frente a una reconocida firma comercial de la ciudad. Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo durante una reunión masiva de jóvenes vinculada a una práctica conocida como “Domingrau”, una modalidad que consiste en realizar picadas, acrobacias y maniobras temerarias con motocicletas.
En medio de esa concentración, colisionaron dos motos: una Yamaha Crypton conducida por un joven de 23 años que viajaba acompañado por una mujer de la misma edad, y una Honda Wave manejada por un adolescente de 17 años. El fuerte impacto provocó heridas de extrema gravedad en la acompañante de uno de los vehículos.
La joven permanece internada con riesgo de vida
Tras el choque, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Justo José de Urquiza, donde ingresó con un cuadro crítico. El parte médico confirmó que sufrió un traumatismo craneoencefálico grave con pérdida de conocimiento y un estallido de bazo, lesiones que obligaron a una inmediata intervención quirúrgica.
Luego de la operación, la joven quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde permanece con pronóstico reservado y riesgo de muerte. Los médicos continúan monitoreando su evolución debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el impacto.
Por su parte, los conductores de ambas motocicletas también resultaron lesionados y fueron asistidos por personal sanitario. Las autoridades indicaron que sus heridas están siendo evaluadas, aunque ninguna reviste, en principio, el mismo nivel de gravedad que el cuadro de la joven internada.