Pequeño que emocionó a Scaloni y a la Selección viaja al Mundial: “Alienten con todo, sueñen en grande”

REDACCIÓN ELONCE
José Andrada, de 16 años y oriundo de Embarcación, Salta, conmovió a Lionel Scaloni y a los jugadores de la Selección Argentina durante un homenaje de Conmebol en 2023, y ahora se prepara para viajar al Mundial 2026.
El joven José Andrada se convirtió en protagonista de un momento que emocionó al país entero al participar de un homenaje a Lionel Scaloni y la Selección Argentina organizado por Conmebol en 2023, tras la coronación en Qatar. Durante el acto, expresó su admiración y agradecimiento al cuerpo técnico y a los jugadores por los logros del Mundial anterior.
“Bueno, buenas tardes. Primero que todo, quiero darle un saludo grande a todo el cuerpo técnico, maestro Lionel Scaloni, Dibu, Messi… feliz de estar acá al frente de los campeones del mundo, del mejor equipo que existe en el universo y en el mundo”, comenzó José, generando aplausos y emoción inmediata en los presentes.
El momento quedó registrado y se viralizó rápidamente. “Quisiera decirle a todo el equipo que todos son unos grosos, unos grandes, unos cracks, unos capos. Hasta que sea grande lo haré guardado en mi vida este momento”, dijo el adolescente mientras Scaloni y jugadores como Enzo Fernández se conmovían visiblemente.
Un encuentro que cumplió un sueño
En diálogo con Elonce, José relató cómo se dio la posibilidad de estar en aquel evento: “Fue gracias a mis padres y al video que se hizo viral, mostrando que ya habían pasado a cuartos de final y que no faltaba nada para que se vaya el más grande del mundo. Había que disfrutarlo, alentar con todo porque supuestamente era el último del más grande del mundo”.
Sobre la repercusión del momento, agregó: “La verdad que fue una alegría tremenda, un sentimiento tremendo. Saber que tuve la dicha de conocer al plantel campeón del mundo fue algo que quedará guardado y siempre perdurará en mi corazón. Cumplí un sueño muy grande, muy soñado”.
En su discurso, José también recordó sus raíces y su pueblo: “Mi pueblo se llama Embarcación. Es un pueblo formado por ferroviarios, por gente que trabajaba con el tren. Poco a poco se fue armando mi querido pueblo Embarcación”.
Pasión y cábalas
José reveló cómo vive la pasión por el fútbol: “Soy un fanático del fútbol, fanático de Boca, fanático de la Selección. Cada partido lo vivimos con mi familia como si fuera el último. Cuando juego con mis amigos, juego casi todas las noches. Mis cábalas para los primeros tres partidos de fase de grupo son ver el primero en mi casa, los otros dos aquí y el resto en la casa de mi abuelo con mis primos”.
Sobre su futuro próximo, destacó: “Tengo visas aprobadas y pasajes listos para viajar al Mundial. Lo que resta es cumplir el sueño de sacarme una foto con todos los jugadores, porque en ese evento no tuve la oportunidad. Con Scaloni también tuve contacto mediante un empresario muy conocido que me ayudó a conectarme con él y pude tener un video”.
Mensaje a otros jóvenes
José dejó un mensaje para todos los chicos que aman la Selección Argentina y el fútbol: “Alienten con todo, sueñen en grande. No dejen de soñar, nunca sueñen en negativo, nunca piensen que no se les va a dar. Sueñen en positivo todo el tiempo porque los sueños se cumplen, como me pasó a mí. Gracias a toda la gente que hizo posible esto, al presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, al presidente de la FIFA, Infantino, y a todos los que trabajaron para que yo tuviera esta oportunidad. Esto es un recuerdo que guardaré para toda la vida y espero que inspire a otros a seguir sus sueños”.
Con 16 años, José Andrada de Embarcación se convirtió en un símbolo de pasión y admiración por la Selección Argentina, y ahora tendrá la posibilidad de vivir un nuevo capítulo alentando al equipo desde cerca en el próximo Mundial, cumpliendo sueños y generando emociones que quedarán para siempre en la memoria de todos.