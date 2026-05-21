Congreso de Cibercrimen: relevaron 85 mil denuncias por abuso sexual en lo que va de 2026

El avance de las tecnologías y el crecimiento del uso de redes sociales entre niños y adolescentes volvió a encender las alarmas entre especialistas en cibercrimen. En Entre Ríos se desarrolló un importante congreso encabezado por expertos nacionales e internacionales, donde se abordaron investigaciones criminales digitales, inteligencia artificial y delitos contra las infancias.

La actividad fue organizada por el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC), junto al Programa Federal de la Universidad Austral. El evento reunió a una gran cantidad de asistentes y referentes judiciales, académicos y especialistas en seguridad informática.

La directora del observatorio, Daniela Dupuy, destacó a Elonce el impacto de la convocatoria y la importancia de generar herramientas para combatir este tipo de delitos. “Es un éxito total. Con la gran ayuda de Pedro Fontanetto, que fue quien organizó desde aquí, desde Entre Ríos, este súper evento”, expresó.

Inteligencia artificial, grooming y delitos en redes

Durante su exposición, Dupuy abordó el vínculo entre inteligencia artificial y protección de las infancias en el entorno digital. La especialista remarcó que la explotación sexual infantil y el grooming representan desafíos internacionales que requieren respuestas urgentes y coordinadas.

“Es un desafío internacional, no es solamente de nuestro país, y esto nos reta claramente a todos los investigadores y operadores del sistema para encontrar e identificar a los autores de estos delitos aberrantes y proteger las infancias”, sostuvo.

Además, compartió estadísticas alarmantes sobre la situación en Argentina. “El año pasado ingresaron a la República Argentina 165 mil denuncias de abuso sexual infantil en redes y en lo que va del año ya tenemos más de 85 mil”, detalló. Y agregó: “Si hacemos una proyección hacia fin de año va a superar ampliamente ese número”.

Dupuy también explicó que desde 2016 los registros muestran un crecimiento constante y preocupante. “Prácticamente hemos superado lamentablemente en todos estos últimos diez años, muchísimo y escandalosamente, el número de niños y niñas abusados sexualmente a través de las redes”, señaló.

El rol de las escuelas y la prevención

Uno de los principales ejes del encuentro estuvo puesto en la prevención y el trabajo educativo. Desde el observatorio remarcaron la necesidad de llegar a escuelas de todo el país para generar conciencia sobre los riesgos en internet y el uso responsable de las redes sociales.

“Uno de los objetivos del observatorio es ir a las escuelas en el marco de este programa federal. Conversamos con docentes, padres, adolescentes, niños y niñas, no para que dejen de utilizar las redes, sino para que conozcan los peligros, los riesgos y las consecuencias”, explicó Dupuy.

En paralelo, también se hizo foco en la capacitación de investigadores judiciales y fuerzas especializadas para abordar causas vinculadas al cibercrimen. “El aumento de este tipo de casos y de problemática es muy grande y desde el observatorio tenemos dos ejes muy importantes: la prevención y también las capacitaciones y entrenamientos para poder dar herramientas a aquellos investigadores judiciales”, indicaron.

En el marco del encuentro, además, se firmó un convenio entre el Observatorio, el Gobierno de Entre Ríos y el Consejo General de Educación para desarrollar charlas de concientización destinadas a estudiantes, docentes y familias de toda la provincia.

Un evento federal con impacto nacional

Pedro Fontanetto, integrante de OCEDIC y uno de los organizadores del evento en Entre Ríos, destacó la magnitud del congreso y el nivel de los especialistas convocados.

“Es un orgullo enorme y por eso también la convocatoria que ha sido impresionante”, afirmó. Además, agradeció especialmente a Daniela Dupuy y al equipo del observatorio “por habernos brindado la posibilidad de hacer un congreso de tal magnitud y con expositores de primerísimo nivel nacional e internacional”.

El encuentro dejó en evidencia la creciente preocupación por los delitos digitales y la necesidad de fortalecer la educación, la prevención y las investigaciones judiciales para proteger a niños, niñas y adolescentes en el universo virtual.