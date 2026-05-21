Frigerio instó a cuidar a niños y jóvenes a través del diálogo y el uso inteligente de la tecnología

"Si articulamos el control de la tecnología con la escucha activa, vamos a evitar grandes problemas", sostuvo el mandatario entrerriano, tras celebrar la firma de un convenio para capacitar a padres, docentes y estudiantes.
El gobernador Rogelio Frigerio participó del Primer Congreso Regional de Cibercrimen del Programa Federal Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (Ocedic) y TikTok.
"Si articulamos el control de la tecnología con la escucha activa, vamos a evitar grandes problemas", sostuvo el mandatario tras celebrar la firma de un convenio para capacitar a padres, docentes y estudiantes.
El evento fue organizado por el Ocedic de la Universidad Austral, y se llevó a cabo este jueves en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Se abordaron temáticas como el cibercrimen y evidencia digital en la investigación y juicio oral, entre otros temas.
En ese marco, el gobernador sostuvo que "ante los problemas tenemos dos caminos: o los ocultamos o los enfrentamos. Nosotros elegimos siempre enfrentarlos porque para eso entendemos también que está la política".
Dicho eso, Frigerio valoró la firma de convenio y la colaboración que nos ofrece la Universidad Austral para atender "uno de los problemas más importantes que tenemos como sociedad en estos tiempos: cuidar a los chicos".
Habló de la revolución tecnológica que se vive, y en la que "ni siquiera podemos imaginarnos la transformación que este gran cambio va a producir en los próximos años". Compartió luego el dato que el 95 por ciento de los chicos tiene acceso al teléfono con internet y la edad promedio en la que empiezan a vincularse con este aparato son los 10 años, pero advirtió que hay casos en donde arrancan mucho antes.
"Dentro de los teléfonos y pantallas se socializa, se conocen personas, se forman ideas y comunidades. Y si bien esto es muy potente porque multiplica la forma de aprender, también trae grandes riesgos porque cambiaron muchas cosas, pero lo que no cambia son los que quieren sacar provecho", dijo al referirse a la reciente ola de amenazas en las escuelas y lo que generó. "No fue un juego. Provocó mucho miedo. Trajo grandes problemas y grandes erogaciones para el Estado".
Mencionó luego el ciberbulllying, el acoso, el grooming, entre otros. "Son todos temas que terminan afectando la salud mental, y a los que tenemos que prestarle hoy una especial atención. Pero lo peor que podemos hacer es negar la tecnología. Tenemos que usarla de forma inteligente y siempre a nuestro favor. Eso es lo que estamos haciendo junto a la Universidad Austral, a Ocedic, la Justicia y el Consejo General de Educación. Pero hay una herramienta que es irreemplazable, el diálogo", remarcó.
Consideró también que "el aula es un uno de los lugares privilegiados para prevenir estos problemas. La modernización es indispensable, pero no podemos perder la esencia, el encuentro cara a cara, el tiempo compartido, el hablar en la mesa, porque no todo se nota y escuchar también es cuidar. Si articulamos el control de la tecnología con la escucha activa, vamos a evitar grandes problemas", concluyó.
Cuidados
A su turno, la directora de Ocedic, Daniela Dupuy, detalló que entre las acciones de Ocedic está visitar colegios del país para concientizar y sensibilizar a los jóvenes, niños, niñas y adolescentes en la utilización de la tecnología, de las redes sociales y demás, y por el otro lado, capacitar jueces, fiscales y defensores que investigan sobre lo que ocurre en el ámbito del ciberdelito y el ciberespacio".
Dijo que es necesario "recolectar y tratar la evidencia digital para llevar investigaciones eficientes a juicio", e indicó que "no es dejar de interactuar en las redes o utilizar la tecnología, pero sí de manera segura y cuidada. Los equipos de Ocedic están preparados para transmitir esos cuidados".
Capacitaciones
Por otra parte, el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, agradeció el acompañamiento de Ocedic y detalló que se firmó un convenio por el cual capacitará a docentes, padres y estudiantes sobre estas cuestiones, y se realizarán actividades en escuelas.
"Ya tenemos fechas de jornadas que las estaremos anunciando. Seguramente una Paraná, otra en Concordia, y a la vez trabajar capacitaciones más específicas en otra etapa del año", adelantó.