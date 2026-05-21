IAPV lanzó créditos para construcción y ampliación de viviendas: los requisitos que flexibilizaron para acceder

REDACCIÓN ELONCE
El gobierno provincial anunció dos nuevos esquemas de créditos hipotecarios para familias y personas solteras, además de financiamiento para municipios. Buscan agilizar el acceso a soluciones habitacionales y eliminar el sistema de sorteos, supo Elonce.
El gobierno de Entre Ríos presentó dos nuevos programas de créditos habitacionales destinados a familias y personas individuales que buscan acceder a la vivienda propia. El anuncio fue realizado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, junto a autoridades del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).
La iniciativa contempla líneas de financiamiento para construcción de viviendas en terreno propio, ampliación, refacción y terminación de casas, además de créditos para municipios que posean lotes sin infraestructura de servicios.
Colello sostuvo que el objetivo es avanzar hacia “un cambio de paradigma” en la política habitacional de la provincia.
“La construcción tradicional no alcanza”
El funcionario explicó que históricamente el IAPV trabajó únicamente mediante la construcción tradicional de viviendas sociales, aunque consideró que ese sistema ya no logra cubrir la creciente demanda habitacional.
“La oferta siempre va por detrás de la demanda”, afirmó Colello, al señalar que es necesario sumar nuevas herramientas para ampliar el acceso a soluciones habitacionales.
En ese marco, destacó que la Provincia finalizará 1.400 viviendas que habían quedado inconclusas de gestiones anteriores y que también avanza en la regularización dominial de unas 20.000 escrituras pendientes de entrega a beneficiarios.
Cómo serán los nuevos créditos
Las nuevas líneas estarán destinadas a personas mayores de 18 años, residentes en la provincia de Entre Ríos y con ingresos de entre dos y diez salarios mínimos, vitales y móviles.
Uno de los principales cambios será la eliminación de los sorteos para adjudicar créditos. Según explicaron las autoridades, quienes cumplan los requisitos podrán acceder directamente al financiamiento, siempre que existan cupos disponibles.
“El nuevo sistema tiene objetividad, previsibilidad y transparencia, porque consiste en una serie de condiciones y si uno cumple con esos requisitos, en la medida en que haya stock de créditos disponible, aplica directamente”, explicó Colello y ponderó que “es un sistema más rápido, más dinámico, más transparente y que, en definitiva, le da mayor previsibilidad al potencial beneficiario”.
El presidente del IAPV, Manuel Schönhals, precisó que el programa contempla créditos hipotecarios de hasta 46 mil UVIs, equivalentes actualmente a unos 65 millones de pesos, para viviendas de hasta 70 metros cuadrados.
Schönhals prometió que se respetará el padrón de inscriptos en IAPV debido que “serán los primeros catalogados en función de los requerimientos que requiere el programa de crédito hipotecario”.
Flexibilizan requisitos para acceder
Entre las modificaciones anunciadas, el gobierno provincial informó que ya no será obligatorio conformar un grupo familiar para solicitar el crédito, por lo que personas solteras también podrán inscribirse.
Además, se flexibilizaron las condiciones vinculadas a antigüedad laboral y escrituras del lote donde se edificará o ampliará la vivienda. En este último caso, se aceptarán escrituras que aún estén en trámite de inscripción.
Las autoridades señalaron que unas 10.390 personas que ya estaban inscriptas en programas anteriores recibieron un correo electrónico oficial para avanzar en la carga de documentación y validación de requisitos.
Objetivo: llegar a 1.000 créditos
Desde el gobierno provincial indicaron que la meta es alcanzar al menos 1.000 créditos otorgados antes de finalizar la actual gestión. “Si cumplís los requisitos vas a tener una respuesta”, remarcó el vicepresidente de IAPV, Pablo Omarini.
También confirmaron que continúan trabajando junto al Banco Entre Ríos y al Banco Nación para desarrollar futuras líneas de financiamiento destinadas a sectores que puedan acceder al mercado bancario formal. "Vamos a colaborar para que esos créditos sean más amigables y posibles para el bolsillo de las familias entrerrianas", prometió Colello.
“El déficit habitacional es demasiado grande para pensar que solo el Estado construyendo viviendas lo va a resolver”, concluyeron las autoridades durante la presentación del programa.