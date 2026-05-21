Valoraron el “compromiso, vocación y calidez humana” del enfermero hallado muerto en Paraná

La muerte del enfermero Flavio Miguel Schiavoni generó pesar en el ámbito de la salud pública de Paraná, donde compañeros y autoridades destacaron su trayectoria profesional y calidad humana. El trabajador fue encontrado sin vida en su vivienda y la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento.

Desde el Hospital San Martín expresaron públicamente sus condolencias tras conocerse la noticia. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Flavio Miguel Schiavoni, el 20 de mayo de 2026, a los 50 años de edad. Enfermero que formó parte de nuestro hospital durante casi 17 años, desempeñándose con compromiso, vocación y calidez humana”, señalaron en un comunicado difundido por la institución.

Flavio Miguel Schiavoni, enfermero

Compañeros de trabajo también recordaron al enfermero como “un muy buen compañero”, mientras que en redes sociales circuló una reflexión bíblica que Schiavoni había compartido tiempo atrás: “Porque no hay nada oculto que no haya sido manifestado; ni escondido, que no haya de salir a la luz”.

El hombre fue hallado muerto el martes por familiares en una vivienda ubicada en la zona de calles Gobernador Parera y Carlos María Onetti, en el sector sureste de Paraná. Según trascendió, Schiavoni debía ingresar a trabajar a las 14 en el Hospital San Martín, pero no se presentó ni respondía llamados telefónicos.

Ante la falta de respuestas, allegados acudieron al domicilio y encontraron al enfermero fallecido. En el lugar se secuestraron jeringas descartables, ampollas e inyectables que ahora son sometidos a peritajes para determinar si contenían sustancias como fentanilo o remifentanilo.

Además, durante la inspección realizada en la vivienda, los investigadores hallaron un arma de fuego calibre 22 oculta en el inmueble. Una de las hipótesis que analizan los investigadores es la de una posible sobredosis.

Flavio Miguel Schiavoni, enfermero

El cuerpo fue trasladado a la Morgue de Oro Verde, donde se realizó la autopsia preliminar. De acuerdo al informe forense, no se detectaron lesiones compatibles con una muerte violenta, por lo que la investigación quedó centrada en establecer qué sustancia habría provocado el deceso.

La causa es investigada por el fiscal Juan Manuel Pereyra, quien ordenó una inspección minuciosa en la vivienda y el secuestro de todos los elementos encontrados en el lugar para su análisis.

Flavio Miguel Schiavoni, enfermero

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que uno de los puntos centrales es determinar por qué el enfermero tenía en su poder remifentanilo y fentanilo, sustancias de uso estrictamente controlado y cuya comercialización no es libre.

En el caso intervienen efectivos de Policía Científica y Bomberos Zapadores, mientras continúan las pericias para esclarecer las circunstancias de la muerte del trabajador de la salud, un hecho que provocó conmoción en la comunidad sanitaria de Paraná.