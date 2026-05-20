Femicidio de Brenda Alvarenga: la querella sostiene que fue asesinada y espera el veredicto del jurado

El juicio por el femicidio de Brenda Alvarenga continúa desarrollándose en los tribunales de Paraná bajo la modalidad de juicio por jurados. Por el hecho, ocurrido el 7 de junio de 2024 en el barrio Paraná XVI, está acusado Alan Domínguez, expareja de la víctima, quien permanece detenido con prisión preventiva en la Unidad Penal N°1 de la capital entrerriana.

En diálogo con Elonce, la abogada querellante Silvina Orrego explicó cuál es la postura sostenida por la acusación durante el debate oral. “Desde la querella hemos dejado claro que para nosotros es un homicidio agravado por el vínculo, entendiendo que Domínguez era la expareja de Brenda en un contexto de violencia, o sea, doblemente agravado”, afirmó.

El proceso judicial comenzó esta semana con la selección del jurado popular y continuará hasta el viernes 22, jornada en la que se prevé la realización de los alegatos finales y posteriormente la deliberación del jurado.

Testimonios, pruebas y Cámara Gesell

Según detalló Orrego, durante las audiencias ya se incorporaron pruebas y testimonios considerados clave para sostener la hipótesis de la querella. “Se han producido testimonios y pruebas trascendentes para el juicio”, señaló.

Uno de los momentos más sensibles del debate ocurrió con la reproducción de una declaración en Cámara Gesell, debido a que el principal testigo presencial del hecho es un niño. “Hoy, puntualmente, el jurado tuvo acceso a la reproducción de la Cámara”, explicó la abogada.

El 7 de junio de 2024, Brenda estaba en su casa del barrio Paraná XVI cuando su ex pareja, que tenía una medida de restricción, ingresó al departamento y la estranguló. Un nene de 10 años que estaba al cuidado de Brenda fue testigo de lo ocurrido.

La representante legal sostuvo además que, hasta el momento, el juicio se desarrolla con normalidad y que aún resta la declaración de testigos propuestos por la defensa y de los médicos forenses que participaron en la autopsia e informes posteriores.

La defensa sostiene que Brenda murió por causas naturales

Durante la entrevista, la querellante también se refirió a la estrategia planteada por la defensa de Alan Domínguez. Según indicó, los abogados del imputado sostienen que Brenda Alvarenga no fue asesinada.

“Ellos plantean que a Brenda no la mataron, que Brenda murió por causas naturales”, explicó.

Frente a esa hipótesis, la querella aseguró que existen elementos contundentes que acreditan un contexto de violencia de género previo al crimen. “Creemos que hay elementos, pruebas suficientes y testimonios contundentes que hacen a la veracidad de la teoría de que esto fue un homicidio en un contexto de violencia de género”, respondió la abogada.

Femicidio de Brenda Alvarenga: el juicio se extiende hasta el viernes

El caso generó una fuerte conmoción social en Paraná y desde el momento del hecho los familiares de Brenda encabezaron marchas y pedidos de justicia para reclamar el esclarecimiento de lo ocurrido.

“Brenda vivía en un contexto de violencia constante”

Orrego destacó además el impacto emocional que representa el juicio para los familiares de la víctima, quienes esperan este proceso desde hace casi dos años.

“La ansiedad propia de esperar este momento también es muy dura para la familia, porque van a revivir todo lo que pasó con Brenda”, expresó.

La abogada remarcó que el caso obliga a reflexionar sobre la efectividad de las medidas de protección destinadas a víctimas de violencia de género. “No tenemos que perder de vista que Brenda era una mujer de 33 años, que tenía hijos y que vivía en una relación de violencia constante”, sostuvo.

Y agregó: “Eso también convoca a la comunidad y a nosotros como operadores de justicia a preguntarnos si realmente hoy esas medidas de protección hacia las víctimas de violencia de género realmente las están protegiendo”.

La querella es llevada adelante por los fiscales Elizabeth Comas y Facundo Etienot, junto a los abogados querellantes Patricio Cozzi y Silvina Orrego.