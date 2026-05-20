Visitadores médicos acordaron una actualización salarial y llevaron el ingreso garantizado a más de $2.200.000

Los Visitadores médicos lograron una nueva actualización salarial tras las negociaciones desarrolladas entre los gremios del sector y las principales cámaras de laboratorios farmacéuticos del país. El acuerdo estableció una recomposición del 10,48% para el período comprendido entre enero y mayo y llevó el ingreso mínimo garantizado de los trabajadores a más de $2.200.000 mensuales.

La mejora salarial fue confirmada por la Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM) y la Federación Argentina de Agentes de Propaganda Médica (FAAProMe), entidades que representan a los trabajadores encuadrados en el convenio colectivo 119/75. Las conversaciones se realizaron junto a representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA) y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME).

Según lo acordado, la actualización impactará sobre todos los conceptos salariales que integran el esquema de ingresos del sector. Además del salario básico, los trabajadores perciben adicionales específicos vinculados a la actividad, como tenencia de muestras, comercialización, antigüedad y otros beneficios particulares que suelen variar según cada laboratorio, consignó Iprofesional.

Foto: Archivo Elonce.

Cómo quedó conformado el nuevo esquema salarial

De acuerdo con los datos difundidos por las entidades gremiales, el nuevo esquema salarial vigente desde el 1 de mayo quedó conformado de la siguiente manera: un sueldo básico de $1.742.638,53, un adicional por tenencia de muestras de $341.348,65 y otro adicional por comercialización de $341.348,65.

Con estos componentes, el ingreso mínimo garantizado para los Visitadores Médicos alcanzó los $2.242.335,83 mensuales, cifra que convierte al sector en uno de los mejor remunerados dentro del ámbito privado registrado en Argentina.

A estos montos se suma además un adicional por antigüedad de $20.215,56 por cada año trabajado, con un tope máximo de 15 años. De esta manera, aquellos empleados con trayectoria dentro de la actividad pueden incrementar considerablemente sus ingresos mensuales.