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El costo de la construcción subió 3,1% en abril

El costo de la construcción saltó 3,1% en abril, la mayor suba desde septiembre del año pasado. A su vez, el índice también marcó una variación interanual del 30,2%, y el acumulado del año marcó 10,1%, según publicó en esta jornada el INDEC.

20 de Mayo de 2026
Construcción, en alza
Construcción, en alza

El costo de la construcción saltó 3,1% en abril, la mayor suba desde septiembre del año pasado. A su vez, el índice también marcó una variación interanual del 30,2%, y el acumulado del año marcó 10,1%, según publicó en esta jornada el INDEC.

El costo de la construcción saltó 3,1% en abril, la mayor suba desde septiembre del año pasado. A su vez, el índice también marcó una variación interanual del 30,2%, y el acumulado del año marcó 10,1%, según publicó en esta jornada el INDEC.

 

Este resultado fue consecuencia de las alzas de 2,9% en el capítulo “Materiales”, 3,1% en “Mano de obra” y 3,3% en “Gastos generales”.

 

A su vez, el nivel general del 3,1% se explica por el siguiente comportamiento de los tres grandes rubros: gastos generales con el 3,3% (el de mayor suba este mes), mano de obra con el 3,1% y materiales con el 2,9%.

 

El capítulo de Mano de obra, que registró una suba alineada con el nivel general (3,1%), desnudó una marcada brecha interna. El incremento estuvo traccionado con fuerza por los subcontratos de mano de obra, que saltaron un 6%, duplicando el ajuste que percibió el personal asalariado (2,6%).

 

 

El rubro Materiales (2,9%) se mantuvo apenas por debajo del índice general, pero combinó picos de aumentos preocupantes con bajas imprevistas en insumos críticos:

 

En el extremo alcista: Los productos plásticos lideraron las subas con un 8,5%, seguidos de cerca por los productos aislantes (6,8%) y las mesadas de granito (6,2%).

 

El dato deflacionario: En contraposición, los insumos clave para las etapas estructurales y de finalización dieron un respiro al sector. Se registró una baja en los precios de hierro para la construcción (-0,4%) y de ascensores (-0,9%).

Temas:

construcción
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