El detalle de las persianas enrollables que está disparando tu factura sin que lo veas

La mayoría de hogares españoles pierden entre el 20% y el 35% de su climatización por un punto que casi nadie revisa: el cajón superior de las persianas enrollables. Qué es y por qué importa tanto.
La mayoría de hogares españoles pierden entre el 20% y el 35% de su climatización por un punto que casi nadie revisa: el cajón superior de las persianas enrollables. Es un puente térmico documentado, presente en prácticamente todas las viviendas construidas antes de 2007, y el responsable silencioso de buena parte del gasto en aire acondicionado en verano y en calefacción en invierno.
Qué es el cajón de las persianas enrollables y por qué importa tanto
El cajón es la caja superior donde se recoge la persiana cuando se sube. Está integrado en la fachada, justo encima de la ventana, y aloja el eje, el rodillo y la propia persiana enrollable enrollada. En la mayoría de viviendas españolas construidas durante las décadas del boom inmobiliario, ese cajón se construyó como un hueco vacío en el muro, tapado por dentro con una tabla fina de madera o PVC.
El problema es que ese hueco conecta el exterior con el interior de la vivienda a través de un volumen de aire sin aislamiento, separado del salón o del dormitorio por apenas unos milímetros de material. Es lo que los técnicos llaman un puente térmico: una zona por donde el calor o el frío atraviesan la envolvente del edificio con muchísima menos resistencia que por el resto del muro.
En verano, el aire caliente del exterior entra al cajón, se acumula y traspasa lentamente al interior. En invierno, el calor de la calefacción se escapa por la misma vía. Las persianas enrollables, sin saberlo, se convierten en el agujero más grande del aislamiento de la casa.
Los datos que pone encima de la mesa el IDAE
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía lleva años incluyendo el cajón de persianas enrollables entre los puentes térmicos principales a corregir en cualquier rehabilitación energética seria. Las pérdidas estimadas dependen del tipo de cajón, pero los estudios sobre eficiencia en vivienda española apuntan a cifras que van del 5% al 10% de las pérdidas totales de climatización solo por este punto.
Trasladado a euros, en una vivienda media de 90 metros cuadrados con factura anual de electricidad y gas en torno a los 1.500 euros, eso significa entre 75 y 150 euros al año tirados por ese cajón mal aislado. En viviendas con persianas enrollables exteriores grandes, como las de salones a doble ventana o galerías, la cifra sube.
El detalle que lo hace especialmente engañoso es que no se ve. No hay corriente de aire, no hay humedad, no hay marca en la pared. El cajón funciona en silencio, año tras año, y solo se nota cuando alguien hace un termograma con cámara infrarroja y descubre la zona azul brillante encima de cada ventana.
Por qué casi nadie lo aísla cuando reforma la casa
Aquí está el segundo factor que explica el problema. Cuando una familia reforma la cocina, cambia los suelos, repinta o sustituye las ventanas, casi nunca se toca el cajón de las persianas enrollables. La razón es práctica: aislarlo bien implica desmontar la persiana entera, vaciar el cajón, instalar paneles de aislamiento térmico por dentro y volver a montarlo. No es una obra grande, pero exige conocimientos técnicos y suele quedar fuera del presupuesto inicial.
Lo que ocurre es que se sustituyen las ventanas por modelos de doble o triple acristalamiento, se ponen marcos con rotura de puente térmico, y se deja el cajón antiguo intacto. El resultado es que la mejora energética prometida no llega, porque el agujero sigue ahí.
Es como cambiar las puertas de la nevera y dejar una rendija abierta encima. El frío se escapa igual.
Cómo saber si tu cajón de persiana enrollable está mal aislado
Hay tres señales que casi siempre indican que el cajón está sin aislar o mal aislado. La primera es la diferencia de temperatura al tacto: si en pleno invierno acercas la mano a la tapa interior del cajón y la notas claramente más fría que el resto de la pared, el aislamiento no está cumpliendo su función.
La segunda señal son las corrientes de aire suaves cuando hay viento exterior. Si al estar sentado cerca de la ventana notas una brisa fina que entra por encima del marco, el cajón está dejando pasar aire infiltrado.
La tercera es la antigüedad de la vivienda. En España, hasta la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación en 2007 no se obligó a tratar los cajones de persianas enrollables como elementos del aislamiento de la envolvente. Cualquier casa anterior a esa fecha tiene casi con seguridad un problema.
Qué se puede hacer sin obra grande
La buena noticia es que aislar un cajón de persianas enrollables existentes es una intervención asequible que no requiere reformar la casa entera. Hay tres niveles de actuación según el presupuesto y el estado del cajón.
Nivel básico: aislamiento interior de la persiana enrollable con paneles adhesivos. Se desmonta la tapa interior del cajón, se mide el volumen interno y se aplican paneles de polietileno reticulado, lana mineral o poliuretano proyectado en las paredes interiores y en la propia tapa. Coste por ventana muy contenido, intervención de menos de una hora por hueco. Reduce la pérdida térmica entre un 60% y un 80%.
Nivel intermedio: cambio del cajón completo persiana enrollable por uno aislado de fábrica. Cuando la persiana enrollable también está vieja o el cajón está deteriorado, conviene sustituir todo el conjunto por un cajón monoblock moderno. Estos cajones vienen con aislamiento integrado en fábrica, juntas de estanqueidad y, opcionalmente, persianas enrollables motorizadas. Coste superior, pero resuelve el problema durante 30 años.
Nivel premium: persianas enrollables exteriores con cajón exterior aislado. La opción más radical es trasladar el cajón al exterior de la fachada, lo que elimina por completo el puente térmico. Es la solución habitual en rehabilitaciones profundas y en obra nueva certificada. Suele combinarse con persianas enrollables exteriores de aluminio con relleno de espuma aislante.
Lo que hay que mirar al elegir persianas enrollables nuevas
Si llega el momento de cambiar las persianas enrollables completas, hay tres detalles técnicos que definen el comportamiento térmico del conjunto y que merece la pena revisar antes de pedir presupuesto.
El tipo de lama. Las persianas enrollables de PVC son más baratas pero menos aislantes. Las de aluminio con relleno de espuma de poliuretano inyectada ofrecen el mejor compromiso entre durabilidad, aislamiento térmico y aislamiento acústico. Para fachadas expuestas al sol o al ruido, son la opción técnicamente correcta.
El sistema de cierre del cajón. Un cajón con junta perimetral de goma sella mucho mejor que uno con simple encaje a presión. Pregunta siempre por el sistema de estanqueidad.
La motorización. Las persianas enrollables motorizadas modernas, con motor radio, no solo aportan comodidad: integradas con domótica o programación horaria, permiten bajar automáticamente las persianas en las horas de más calor del verano, lo que reduce aún más la entrada de calor a la vivienda. El ahorro adicional ronda el 10% sobre el ya conseguido con el aislamiento del cajón.
El cálculo que decide si la inversión sale rentable
Aislar el cajón de las persianas enrollables de una vivienda media cuesta entre 400 y 1.200 euros según el nivel de intervención elegido. El ahorro anual en factura energética se sitúa entre 75 y 250 euros, dependiendo del clima y del uso de climatización.
La amortización suele estar entre tres y seis años. A partir de ahí, todo lo que se deja de pagar es ganancia limpia, además del aumento del confort interior, la reducción del ruido exterior y la revalorización de la vivienda en caso de venta.
¿Cuándo fue la última vez que alguien revisó el estado del cajón de las persianas enrollables de tu casa, y cuánto crees que te está costando ese hueco que nadie mira?