Noche clave para River: recibe a Bragantino y puede avanzar a octavos

River afrontará este miércoles un partido clave frente a Bragantino de Brasil por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, con la posibilidad de asegurar de manera anticipada su clasificación a los octavos de final.

El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Monumental y contará con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, acompañado en el VAR por Christian Ferreyra.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet llega como líder de la zona con 10 puntos y mantiene una diferencia de cuatro unidades sobre Bragantino y Carabobo, sus principales perseguidores.

Lo que necesita River para clasificar

Con una victoria, River asegurará automáticamente el primer lugar del grupo y el pase directo a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Incluso, el equipo argentino podría cerrar la clasificación antes de la última fecha si logra un empate y Carabobo no derrota a Blooming en Bolivia.

El presente futbolístico del equipo también acompaña. El sábado pasado, el conjunto de Núñez consiguió avanzar a la final del Torneo Apertura después de vencer 1-0 a Rosario Central gracias a un penal convertido por Facundo Colidio.

Coudet arma un equipo alternativo.

De todas maneras, el cuerpo técnico analiza algunas rotaciones pensando en la definición local y en la acumulación de partidos durante las últimas semanas.

Las bajas y el posible equipo

Para este compromiso, Eduardo Coudet no podrá contar con algunos futbolistas importantes por molestias físicas y sobrecarga muscular. Entre las ausencias aparecen Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi y Aníbal Moreno, mientras que otros jugadores llegarían con minutos limitados.

En ese contexto, River podría presentar una formación con varios habituales suplentes y algunos juveniles que vienen sumando participación.

Armani vuelve al arco.

La probable alineación sería con Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Facundo González; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño; Maximiliano Meza; Ian Subiabre y Maximiliano Salas.

Cómo llega Bragantino

El equipo brasileño atraviesa una situación más ajustada dentro del Grupo H y todavía no logró asegurar su clasificación.

Bragantino llegará al Monumental obligado a sumar para depender de sí mismo en la última fecha, donde enfrentará a Carabobo en un duelo directo.

El antecedente más cercano favorece a River, que semanas atrás consiguió una victoria sobre el conjunto paulista en Brasil y tomó el liderazgo de la zona. El partido podrá verse en Argentina a través de DSports y la plataforma DGO.