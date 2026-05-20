Descubrieron la verdadera razón de los pequeños brazos del Tiranosaurio Rex

El Tiranosaurio Rex volvió a convertirse en objeto de estudio después de que un grupo de científicos lograra avanzar sobre una de las preguntas más repetidas de la paleontología: por qué tenía brazos tan pequeños en comparación con el resto de su enorme cuerpo.

La investigación fue desarrollada por especialistas del University College London y de la Universidad de Cambridge y fue publicada recientemente en la revista científica The Royal Society.

Según el trabajo, la explicación estaría relacionada directamente con el desarrollo evolutivo de la cabeza y del cuello del dinosaurio carnívoro más famoso de la historia.

Qué descubrió el nuevo estudio

El análisis sostiene que el acortamiento de las extremidades delanteras del Tiranosaurio Rex fue una respuesta adaptativa al crecimiento desproporcionado de su cráneo y de la musculatura cervical.

Los investigadores señalaron que, a medida que la especie evolucionó hacia ejemplares gigantes de hasta siete toneladas, la presión evolutiva comenzó a concentrarse principalmente en la cabeza.

Con mandíbulas extremadamente potentes y un cuello robusto, el dinosaurio dejó de necesitar brazos largos para capturar o sostener a sus presas.

Según los científicos, el cráneo terminó convirtiéndose en la principal herramienta de ataque del animal.

La teoría que predominó durante años

Hasta ahora, una de las hipótesis más conocidas había sido impulsada por el paleontólogo Kevin Padian. El especialista sostenía que los brazos del Tiranosaurio Rex se habían reducido para evitar lesiones durante los ataques grupales o mientras varios ejemplares se alimentaban de una misma presa.

La teoría indicaba que, debido a la potencia de sus mandíbulas, las extremidades podían sufrir amputaciones accidentales en medio de los festines.

Sin embargo, el nuevo estudio plantea una explicación diferente y más vinculada a cuestiones biomecánicas y energéticas.

La relación entre equilibrio y evolución

Los investigadores explicaron que mantener brazos largos y musculosos habría representado un gasto innecesario de energía para el Tiranosaurio Rex.

Además, sostuvieron que esas extremidades podían afectar el equilibrio corporal del animal al momento de correr o desplazarse.

Por ese motivo, las mutaciones genéticas habrían favorecido una reducción progresiva de los brazos para optimizar tanto la locomoción como el funcionamiento de la cabeza y el cuello.

El estudio remarcó que el gigantesco depredador ya podía capturar, derribar y despedazar presas únicamente con la fuerza de su mandíbula, sin necesidad de utilizar las patas delanteras.

Con cerca de 13 metros de largo, cuatro metros de altura y un peso aproximado de nueve toneladas, el Tiranosaurio Rex continúa siendo uno de los animales prehistóricos más estudiados por la comunidad científica.