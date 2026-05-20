Un hombre de 91 años falleció después de ser atacado por cientos de abejas en la zona rural

Un hombre de 91 años murió en Santiago del Estero después de haber sido atacado por un enjambre de abejas en una zona rural cercana a la ciudad de Bandera.

El episodio ocurrió este martes en un sector montuoso del establecimiento El Palatinado, ubicado en la zona de Averías, a unos 37 kilómetros de esa localidad santiagueña.

La víctima fue identificada como Pascual Acosta, oriundo de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, quien se encontraba desde abril en territorio santiagueño.

Cómo ocurrió el ataque

Según informaron fuentes policiales, una familiar del hombre alertó a las autoridades cerca de las 17.30 después de advertir la situación.

A partir del llamado, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 21 de Bandera y personal de Bomberos se trasladaron hacia el establecimiento rural.

Enjambre de abejas.

Al llegar al lugar, los rescatistas detectaron una importante presencia de abejas, lo que dificultó el acceso al área donde se encontraba el hombre.

Debido al riesgo existente, solamente los bomberos equipados con trajes especiales pudieron ingresar al sector para intentar asistir a la víctima.

El operativo en la zona rural

Durante el procedimiento también intervino personal sanitario perteneciente a la posta de Averías.

Después de lograr retirar al hombre de la zona afectada por el enjambre de abejas, una enfermera confirmó su fallecimiento en el lugar.

Las autoridades señalaron que el operativo demandó extremas medidas de precaución debido a la gran cantidad de insectos presentes en el sector montuoso.

La situación obligó además a delimitar el área para evitar nuevos riesgos para vecinos y trabajadores que se encontraban cerca del establecimiento rural.