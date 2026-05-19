Video: Un elefante marino sorprendió en plena calzada, cortó el tránsito y fue rescatado tras varias horias

Un elefante marino sorprendió a los conductores que circulaban hacia la Isla Santiago, en Ensenada, provincia de Buenos Aires, al quedar varado en plena vía y cortar el tránsito este martes, generando un inusual operativo de rescate en la zona ribereña.

El episodio quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde se observa al animal ocupando el camino mientras personal especializado trabaja para asistirlo. En el operativo participan integrantes de la Fundación Temaikén, junto con personal de Fauna y Guardaparques.

Según confirmó la Municipalidad de Ensenada, el animal ya había sido visto en días previos en la zona del puente levadizo que conecta la avenida Almirante Brown con la isla, aunque en esta ocasión su presencia obligó a interrumpir completamente la circulación vehicular.

Un operativo complejo para su rescate

Se trataría de un macho adulto de elefante marino, una especie que puede alcanzar hasta 900 kilogramos de peso.

El procedimiento de traslado no es sencillo. Los técnicos de Temaikén dispusieron una rampa adaptada desde un camión especial para facilitar el ascenso del animal, evitando cualquier tipo de forcejeo o estrés innecesario durante la maniobra.

“Lo ven cansado porque hace muchas horas que está ahí, entonces están tratando de que el animal suba solo a esa rampa para eventualmente trasladarlo, estudiarlo y ver qué le pasa”, explicó una periodista desde el lugar del operativo.

SORPRESA EN ENSENADA 🦭 Un enorme elefante marino apareció en el camino hacia Isla Santiago y obligó a interrumpir el tránsito mientras intentaban contenerlo. 🚧 El animal fue visto este martes en plena calzada, cerca del puente levadizo que conecta la Avenida Almirante Brown… pic.twitter.com/Fbqv29QfxP — 0221 (@0221comar) May 19, 2026

El objetivo de los especialistas es lograr su traslado seguro para luego realizar un análisis veterinario que permita determinar si el animal presenta alguna enfermedad, desorientación o alguna otra condición que explique su aparición en una zona urbana.

Investigación y seguimiento del caso

Tras el rescate, el elefante marino será evaluado por profesionales para establecer su estado de salud general. Las autoridades buscan determinar si se trata de un episodio aislado o si existen factores ambientales que hayan influido en su desplazamiento.

Vecinos de la zona aseguraron que el animal ya había sido visto días atrás, lo que refuerza la hipótesis de una permanencia prolongada en el área antes de quedar varado en el camino.