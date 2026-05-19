“No conocen lo peor de mí”: directora pateó la mesa de un estudiante por su mal comportamiento

Al ingresar al aula, la mujer se dirigió directamente a un alumno que movía su banco y provocaba un fuerte rechinar. En ese contexto, pateó el pupitre y lanzó una advertencia al curso. “¿Ustedes creen que yo soy una bruja? Perfecto, pero no conocen lo peor de mí”, expresó ante los estudiantes.
Un video grabado dentro de un aula y difundido en redes sociales generó controversia por la reacción de una directora de escuela secundaria frente a un curso con reiterados problemas de conducta. Las imágenes muestran el momento en que la autoridad educativa increpa a los estudiantes y patea el pupitre de un alumno que hacía ruido de manera constante.
La secuencia se viralizó en pocas horas y dejó expuesta una situación de tensión ocurrida durante una clase. Según trascendió, la docente a cargo había solicitado la presencia de la directora debido a la dificultad para controlar al grupo.
Al ingresar al aula, la mujer se dirigió directamente a un alumno que movía su banco y provocaba un fuerte rechinar. En las imágenes se la escucha decir: “¿Vas a seguir molestando? ¿Vas a seguir o querés que te ponga el banco un poquito más adelante?”.
📢 ESTUDIANTES REBELDES, DIRECTORA PRÁCTICA
Una directora de Río Negro reaccionó correctamente ante la burla y violencia de un curso.
Los pibes no pueden faltarle el respeto a nadie y a la escuela se va a estudiar, no a hacerse el pandillero.#TodosSomosEsaDirectora pic.twitter.com/KGIeRoD9D2— Ecos Argentinos (@EcosArgentinos) May 18, 2026
En ese contexto, pateó el pupitre y lanzó una advertencia al curso. “¿Ustedes creen que yo soy una bruja? Perfecto, pero no conocen lo peor de mí”, expresó ante los estudiantes.
El registro audiovisual también captó otros momentos de la discusión. En uno de ellos, la directora le pidió a un alumno que guardara el teléfono celular y remarcó la vigencia de la normativa provincial que prohíbe el uso de dispositivos móviles en clase.
“Hay dos maneras de estar dentro de la escuela cinco horas. Si la quieren pasar bien, cambien de actitud. Si la quieren pasar mal, yo me pongo la gorra más de lo normal”, afirmó durante el intercambio con los adolescentes.
Además, defendió el trabajo de los docentes y cuestionó el comportamiento del curso. “No voy a dejar que diez personas maltraten y hagan pasar mal un momento a los profesores”, sostuvo. También agregó que ningún docente se sentía cómodo trabajando con ese grupo.
En ese contexto, también defendió al personal del establecimiento: “Si ustedes no quieren hacer lo que tienen que hacer dentro de la escuela, yo no tengo ningún problema. Pero si ustedes molestan al personal que viene a trabajar de buena voluntad con un mal sueldo, eso no lo voy a permitir”.
La grabación también muestra otros intercambios con dos estudiantes. En uno de ellos, la directora le ordena a un alumno que guarde el celular: “No me interesa, lo guardás. No te pregunté si estaba prendido o apagado, te dije que guardes el celular”. Ante una respuesta, agrega: “No me hables así”. Luego afirma: “La ley me va a proteger porque es una ley provincial [la de no uso de celular en el aula]”.
En otro tramo del video, la directora también respondió a un alumno que mencionó la posibilidad de involucrar a su familia o a las autoridades educativas. “Que venga cuando quiera, y si quiere al ministerio le doy la dirección, que venga con una nota escrita y yo se la firmo. No tengo ningún problema”, sostuvo. Y agregó: “No tengo ningún problema. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer una reunión y vamos a ver qué es lo que pasa”, en referencia a una posible intervención formal tras el episodio.
Tras la viralización de las imágenes, inicialmente se indicó que el hecho había ocurrido en una escuela de Río Negro. Sin embargo, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de esa provincia desmintió esa versión mediante un comunicado oficial. “Se investigó y se constató que la escuela y las personas que se muestran en las imágenes no pertenecen a la provincia”, señalaron desde el organismo educativo.