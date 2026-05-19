Cristiano Ronaldo hará historia capitaneando a Portugal en su sexto Mundial

La selección de Portugal presentó su lista preliminar de convocados para el Mundial 2026 y Cristiano Ronaldo volvió a convertirse en el gran protagonista. A sus 41 años, el delantero encabezó la nómina de 27 futbolistas elegidos por el entrenador Roberto Martínez y se prepara para disputar su sexta Copa del Mundo.

La convocatoria fue oficializada a menos de un mes del inicio del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Con esta nueva participación, Cristiano igualará el récord histórico de presencias en Mundiales, marca que también alcanzaría Lionel Messi en caso de integrar la lista definitiva de la selección argentina.

El capitán portugués, actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, afrontará una nueva cita mundialista luego de haber disputado de manera consecutiva todas las ediciones desde Alemania 2006. Además, continúa siendo el máximo goleador histórico de Portugal y una de las principales figuras del fútbol internacional.

Una base experimentada para el Mundial

La lista confeccionada por Roberto Martínez incluye futbolistas de experiencia internacional como Rúben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Cancelo, Vitinha, Nuno Mendes, Joao Félix y Rúben Neves.

El entrenador español optó por una convocatoria ampliada de 27 jugadores, aunque la FIFA solo permite presentar 26 nombres en la lista definitiva. El plantel oficial será confirmado el próximo 2 de junio.

Una de las particularidades de la convocatoria es la presencia de cuatro arqueros: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva y Ricardo Velho. Uno de ellos quedará fuera antes del debut mundialista.

La explicación de Roberto Martínez

Durante una conferencia de prensa, Martínez explicó las razones de incluir un cuarto guardameta en la preparación previa al torneo. “Hay mucha definición involucrada y necesitamos otro portero”, sostuvo el entrenador.

Además, reveló que Ricardo Velho ya fue informado sobre su situación dentro del grupo. “Él sabe que es el cuarto portero. En dos minutos dijo que estaba listo para ayudar en lo que fuera necesario”, explicó el DT portugués.

Martínez también defendió los criterios utilizados para definir la nómina y se refirió a las ausencias de futbolistas como António Silva, Palhinha, Ricardo Horta y Paulinho. “Los jugadores elegidos son producto de un proceso responsable, honesto y profesional”, afirmó.

El grupo de Portugal y el posible último Mundial de Cristiano

Portugal integrará el Grupo K junto a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. El debut será el 17 de junio frente al conjunto africano. Luego enfrentará al seleccionado asiático el 23 y cerrará la fase de grupos ante Colombia el 27.

La selección portuguesa llegará al torneo con expectativas renovadas tras haber alcanzado los octavos de final en Qatar 2022. El equipo apuesta a combinar la experiencia de sus referentes con una nueva generación de futbolistas que atraviesan un gran presente en Europa.

Para Cristiano Ronaldo, la Copa del Mundo 2026 podría representar la última participación de su carrera en un Mundial, un escenario que vuelve a colocarlo en el centro de la atención futbolística internacional.