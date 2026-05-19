Lautaro Martínez sorprendió al hablar de su retiro: “Voy a desaparecer”

Lautaro Martínez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera después de consagrarse campeón de la Serie A con Inter y mientras se prepara para disputar un nuevo Mundial con la Selección Argentina.

Sin embargo, en una entrevista íntima concedida al diario italiano La Gazzetta dello Sport, el delantero sorprendió al hablar sobre cómo imagina su vida después del fútbol y dejó una frase que rápidamente generó repercusión.

“No me quedaré en el fútbol, es un ambiente que no me gusta. Voy a desaparecer y no van a saber de mí”, expresó el atacante argentino.

Lautaro Martínez y una decisión inesperada

A diferencia de muchos futbolistas que proyectan continuar ligados al deporte como entrenadores, dirigentes o comentaristas, Lautaro Martínez aseguró que no piensa seguir relacionado al ambiente futbolístico.

El campeón del mundo también dejó en claro su deseo de continuar en el conjunto italiano hasta el final de su carrera profesional.

“Sin duda me gustaría retirarme en este club. Me cuesta imaginarme en otro sitio hoy en día”, sostuvo el atacante surgido de Racing.

Además, agregó entre risas: “Si no me echan, me quedo aquí”.

Lautaro Martínez.

El duro relato sobre su infancia

Durante la entrevista, Lautaro Martínez también recordó los momentos difíciles que atravesó junto a su familia en Bahía Blanca antes de llegar al fútbol europeo.

El delantero contó que su padre dejó su trabajo como mecánico de aviones para dedicarse al fútbol, aunque la situación económica se complicó tras un descenso de categoría.

“Nunca nos alcanzaba el dinero”, recordó el atacante, quien además reveló que durante varios años vivieron en una casa prestada porque no podían pagar el alquiler.

Pese a eso, aseguró que guarda un gran recuerdo de esa etapa. “Recuerdo tener hambre mientras esperábamos la cena. Pero cuando lo recuerdo, sonrío. Era feliz”, confesó.

El emotivo recuerdo de su abuela

Otro de los momentos más emotivos de la charla fue cuando habló de su abuela Olga, a quien tiene tatuada en uno de sus brazos.

“El título está dedicado a ella”, señaló el delantero argentino, visiblemente emocionado.

Además, recordó que cuando era niño ayudaba a su abuela a limpiar la escuela donde estudiaba para terminar más rápido las tareas diarias.

“Siento que ahora estemos separados”, expresó Lautaro Martínez al referirse al vínculo que mantiene con ella.