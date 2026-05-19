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Policiales Operativo policial en Concordia

Detuvieron a un joven acusado de exigir dólares para devolver un iPhone robado

Un vecino de Concordia denunció el extravío de su celular y luego recibió mensajes donde le exigían 150 dólares para recuperarlo. El sospechoso fue detenido.

19 de Mayo de 2026
Operativo policial en Concordia
Operativo policial en Concordia

Un vecino de Concordia denunció el extravío de su celular y luego recibió mensajes donde le exigían 150 dólares para recuperarlo. El sospechoso fue detenido.

Un joven de 27 años fue detenido en Concordia acusado del supuesto delito de extorsión en flagrancia, luego de exigir 150 dólares a cambio de devolver un teléfono celular que había sido extraviado por un hombre de 59 años.

 

Según informaron desde la Policía a Elonce, el hecho se originó el pasado 13 de mayo, cuando la víctima denunció el extravío de su teléfono celular, un iPhone 15.

 

Posteriormente, el damnificado comenzó a recibir mensajes por parte de un sujeto que le exigía el pago de U$S 150 para devolverle el dispositivo. Según la denuncia, el hombre amenazaba con desarmar el teléfono en caso de no recibir el dinero solicitado.

 

Ante la situación, personal de Comisaría Segunda organizó un encuentro controlado bajo supervisión policial para intentar recuperar el aparato y detener al sospechoso.

El operativo se concretó en inmediaciones de calles Las Heras y La Paz, donde efectivos de civil realizaron el seguimiento de la maniobra pactada entre la víctima y el acusado.

 

Como resultado del procedimiento, los uniformados lograron secuestrar el iPhone 15, que posteriormente fue restituido a su propietario.

 

Tras el operativo, el fiscal Dr. Núñez Martín dispuso la aprehensión del sospechoso, de 27 años, por el supuesto delito de extorsión en flagrancia.

 

Además, la Justicia ordenó el secuestro del teléfono celular del acusado, el cual será incorporado a la investigación para determinar su vinculación con el hecho denunciado.

Temas:

Concordia extorsión iPhone 15 operativo policial Detenido robo de celular
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