Cuatro muertos y dos heridos en estado crítico tras brutal choque frontal entre camionetas en Salta

Una tarde de domingo terminó en tragedia en el norte de Salta luego de un violento choque frontal entre dos camionetas que dejó un saldo de cuatro personas muertas en la ruta provincial 13, en el tramo que une las localidades de Lomas de Olmedo y La Laguna Aguada, en el departamento Orán.

El siniestro ocurrió alrededor de las 17, en una zona cercana a una curva pronunciada considerada de riesgo por los conductores habituales. Los vehículos involucrados fueron una Ford roja y una Toyota blanca, que impactaron de frente por causas que aún se investigan.

De acuerdo con las primeras pericias, el estado del camino es bueno, por lo que los investigadores no descartan que el accidente haya sido provocado por un error humano o una maniobra indebida en el sector de la curva, informó La Voz del Interior.

Cuatro víctimas fatales y dos heridos graves

La violencia del impacto provocó la muerte instantánea de los cuatro ocupantes de ambos vehículos: dos personas en cada camioneta. Entre las víctimas, uno de los conductores era oriundo de la localidad de Retiro, cercana a la zona del hecho.

Además, otras dos personas resultaron con heridas de extrema gravedad, también una por cada vehículo. Ambas fueron asistidas en el lugar por personal médico y trasladadas de urgencia bajo código rojo al Hospital San Vicente de Paúl, en San Ramón de la Nueva Orán, donde permanecen internadas con pronóstico reservado.

El operativo de emergencia incluyó la intervención de personal policial, Criminalística y equipos de salud, que trabajaron durante varias horas en el lugar del siniestro para asistir a las víctimas y realizar las pericias correspondientes.

Conmoción en la zona y tareas de investigación

Hasta el lugar se trasladaron dos ambulancias del hospital de Pichanal, cuyos profesionales confirmaron los fallecimientos y colaboraron en las primeras tareas de asistencia.

La magnitud del hecho generó profunda conmoción en el norte de la provincia de Salta, tanto por la cantidad de víctimas como por la violencia del impacto.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del choque para determinar con precisión cómo se produjo la colisión frontal en este tramo de la ruta provincial 13.