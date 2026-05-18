Detuvieron otra vez al adolescente acusado de matar a un playero en Rosario

El adolescente acusado de asesinar al playero Bruno Bussanich durante la saga de ataques narcoterroristas en Rosario volvió a ser detenido este fin de semana en un operativo policial realizado en la zona norte de la ciudad santafesina.

Se trata de M.D.G., de 17 años, quien fue aprehendido mientras circulaba junto a un hombre mayor de edad que portaba un arma de fuego. El procedimiento se desarrolló en inmediaciones de Colastiné y Blomberg, cerca de la cabecera de la autopista Rosario-Santa Fe.

Según trascendió, el operativo se concretó alrededor de las 5.30 durante un control de rutina llevado adelante por efectivos policiales.

El crimen que conmocionó a Rosario

El nombre del adolescente tomó notoriedad pública en marzo de 2024, cuando fue señalado como el autor del asesinato de Bruno Bussanich, un playero de 25 años atacado a balazos en una estación de servicio Puma ubicada sobre calle Mendoza al 7600.

El crimen ocurrió en medio de una escalada de violencia vinculada al narcotráfico que conmocionó a Rosario y generó fuerte repercusión nacional.

En aquel momento, el acusado tenía 15 años y no era punible por su edad, motivo por el cual la Justicia santafesina dispuso medidas alternativas y de resguardo, manteniéndolo en libertad. Incluso había sido trasladado fuera de la provincia.

Otro antecedente por drogas

Fuentes oficiales confirmaron además que el menor ya había sido detenido nuevamente en noviembre de 2025, cuando fue sorprendido con 16 bochas de droga fraccionadas para su comercialización.

Pese a ese antecedente, recuperó la libertad debido a su condición de menor de edad.

La nueva detención volvió a generar preocupación entre autoridades de Seguridad provinciales, que advierten sobre la reiteración de hechos delictivos y su presunta vinculación actual con actividades criminales.

La Justicia definirá su situación

Tras el procedimiento realizado este fin de semana, será ahora la Justicia la que determine el futuro inmediato del adolescente y las medidas que podrían adoptarse en función de su situación procesal y edad.

El caso reavivó el debate sobre la intervención judicial en hechos graves protagonizados por menores y el impacto de la violencia narco en Rosario.