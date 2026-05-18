Tres menores fueron demorados en Concordia con cuchillos y un arma de fabricación casera

Una preocupante situación volvió a encender las alarmas en Concordia luego de que tres menores fueran sorprendidos armados durante un operativo policial realizado en plena madrugada.

El procedimiento ocurrió en la zona de calles 11 de Noviembre y Federación, donde efectivos de Comisaría Cuarta realizaban un patrullaje preventivo cuando observaron a tres adolescentes caminando por la vía pública en actitud sospechosa.

Al ser interceptados para identificarlos, los uniformados descubrieron que llevaban armas blancas y un arma de fabricación casera tipo tumbera cargada y lista para disparar.

Hallaron una tumbera cargada y cuchillos

Según informaron fuentes policiales, uno de los menores tenía un cuchillo entre sus pertenencias.

En tanto, otro adolescente llevaba un segundo cuchillo, un teléfono celular y una tumbera con un cartucho calibre .32 ya percutado, situación que generó inmediata preocupación entre los efectivos.

Detenidos en Concordia.

Tras el hallazgo, intervino personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes y practicó un Dermo-Test al menor que tenía el arma casera en su poder.

La investigación ahora busca determinar el origen de la tumbera y las circunstancias en las que los adolescentes circulaban armados durante la madrugada en Concordia.

Los menores fueron entregados a sus familias

El fiscal de turno, Dr. Núñez Martín, dispuso la correcta identificación de los jóvenes involucrados, de 17, 16 y 14 años.

Posteriormente, los adolescentes fueron entregados a sus progenitores tras cumplirse las actuaciones judiciales correspondientes.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron además que uno de los menores ya había sido aprehendido en otras oportunidades por distintos hechos delictivos dentro de la jurisdicción de Comisaría Cuarta.

Incluso, indicaron que no sería la primera vez que se le secuestra un arma de fabricación casera en procedimientos policiales.