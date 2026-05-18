Policías pidieron 300.000 pesos para no allanar una vivienda: fueron detenidos

Dos policías de la comisaría 15ª de la zona sur de Rosario fueron detenidos el pasado sábado por la noche luego de cobrar una coima de 300.000 pesos a un familiar de dos personas que habían sido aprehendidas el 14 de mayo. Personal de la División de Asuntos Internos aprehendió a los sumariantes Leonardo B. y Sergio C. tras una entrega controlada coordinada por la fiscal Karina Bartocci.

El caso fue denunciado el pasado 14 de mayo, cuando los agentes exigieron el pago del dinero a cambio de no allanar los domicilios de las dos personas que habían sido aprehendidas y liberadas. A un familiar le escribieron vía Whatsapp para indicarle que ellos se habían quedado con uno de los DNI de los demorados, el que iba a ser entregado tras el pago.

Por disposición de la fiscal Bartocci, Asuntos Internos se apostó en las inmediaciones de la seccional de Sarmiento y Ameghino y aguardó a que se concrete el pago, que estaba planificada con billetes de 20 mil pesos marcados.

Una vez entregada la coima, Asuntos Internos ingresó a la comisaría y secuestró el dinero, que había sido escondido debajo de una impresora.

En tanto, en la mochila del sumariante Sergio C. también se incautó una réplica de pistola, indica Rosario 3.