Policías pidieron 300.000 pesos para no allanar una vivienda: fueron detenidos

Dos policías de una comisaría de Rosario quedaron detenidos tras recibir una coima de 300.000 pesos que habían pedido para no concretar el allanamiento de una vivienda.
Dos policías de la comisaría 15ª de la zona sur de Rosario fueron detenidos el pasado sábado por la noche luego de cobrar una coima de 300.000 pesos a un familiar de dos personas que habían sido aprehendidas el 14 de mayo. Personal de la División de Asuntos Internos aprehendió a los sumariantes Leonardo B. y Sergio C. tras una entrega controlada coordinada por la fiscal Karina Bartocci.
El caso fue denunciado el pasado 14 de mayo, cuando los agentes exigieron el pago del dinero a cambio de no allanar los domicilios de las dos personas que habían sido aprehendidas y liberadas. A un familiar le escribieron vía Whatsapp para indicarle que ellos se habían quedado con uno de los DNI de los demorados, el que iba a ser entregado tras el pago.
Por disposición de la fiscal Bartocci, Asuntos Internos se apostó en las inmediaciones de la seccional de Sarmiento y Ameghino y aguardó a que se concrete el pago, que estaba planificada con billetes de 20 mil pesos marcados.
Una vez entregada la coima, Asuntos Internos ingresó a la comisaría y secuestró el dinero, que había sido escondido debajo de una impresora.
En tanto, en la mochila del sumariante Sergio C. también se incautó una réplica de pistola, indica Rosario 3.