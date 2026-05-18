PAMI lanzó nuevos controles y los jubilados deberán validar sus datos para operar online

El PAMI avanzó durante mayo con un nuevo esquema de control sobre las cuentas digitales de jubilados y pensionados afiliados, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir estafas virtuales.

La obra social confirmó que quienes no cumplan con la validación de identidad dentro de la plataforma Mi PAMI podrían encontrar restricciones para utilizar distintas funciones digitales.

La medida impacta principalmente en trámites vinculados con recetas electrónicas, turnos, órdenes médicas, credenciales digitales y consultas administrativas.

Qué requisito exige ahora PAMI

Según informó el organismo, los afiliados deberán mantener correctamente actualizados sus datos personales y validar su identidad para continuar operando normalmente dentro del sistema.

Para cumplir con el requisito, los usuarios deben tener una cuenta activa en Mi PAMI, validar el correo electrónico, registrar un número de celular actualizado y confirmar que los datos personales coincidan con la información oficial.

Además, el sistema solicita generar una contraseña segura y completar correctamente el proceso de autenticación.

Desde el PAMI señalaron que estas medidas buscan reducir accesos indebidos y evitar fraudes digitales que afectan especialmente a adultos mayores.

Qué puede pasar si no actualizan los datos

La obra social advirtió que quienes no completen correctamente la validación podrían sufrir limitaciones temporales para acceder a algunos servicios digitales.

Entre los problemas que podrían aparecer figuran bloqueos preventivos, dificultades para recuperar cuentas o restricciones al momento de realizar trámites online.

Sin embargo, el organismo aclaró que la medida no implica la pérdida de prestaciones médicas ni la suspensión de la cobertura sanitaria.

El PAMI remarcó que los afiliados que no utilizan herramientas digitales podrán seguir realizando gestiones de manera presencial en las agencias habilitadas.

Qué servicios permite utilizar Mi PAMI

La plataforma Mi PAMI se convirtió en los últimos años en una de las principales herramientas digitales para jubilados y pensionados.

Desde allí se pueden consultar recetas electrónicas, acceder a la credencial digital, gestionar órdenes médicas, revisar la cartilla de profesionales y realizar distintos trámites administrativos.

Ante el crecimiento de usuarios y el aumento de intentos de fraude, el organismo reforzó además las recomendaciones de seguridad digital.

En ese sentido, el PAMI recordó que nunca solicita claves bancarias ni contraseñas completas por teléfono, y recomendó no compartir códigos enviados por mensajes o correos electrónicos.