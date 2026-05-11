PAMI aseguró que la credencial plástica sigue siendo válida para medicamentos y consultas

La credencial de PAMI continúa siendo uno de los documentos fundamentales para millones de jubilados y pensionados en todo el país, ya que permite acceder a medicamentos, consultas médicas, turnos y distintos trámites vinculados con la cobertura sanitaria.

En medio del avance de los formatos digitales y las nuevas modalidades implementadas por el organismo, surgieron dudas entre muchos afiliados sobre la vigencia de la tradicional credencial plástica.

Frente a esa situación, el PAMI aclaró que quienes todavía tengan la tarjeta física pueden continuar utilizándola normalmente para acceder a todas las prestaciones habilitadas.

En qué casos sigue siendo válida

Desde el organismo remarcaron que la credencial plástica mantiene plena validez para retirar medicamentos en farmacias, validar consultas médicas y realizar trámites presenciales.

Además, los afiliados pueden utilizarla para gestionar prestaciones médicas y solicitar turnos en agencias del PAMI sin ningún inconveniente.

La aclaración busca llevar tranquilidad especialmente a adultos mayores que todavía no utilizan aplicaciones móviles o que prefieren continuar manejándose con documentación física.

El organismo también señaló que ningún profesional o centro de salud puede negar atención médica o medicamentos por no contar con la aplicación Mi PAMI instalada en el celular.

PAMI está avanzando hacia la digitalización total.

Los formatos habilitados actualmente

Aunque la credencial plástica continúa vigente, el PAMI dejó de emitir nuevas tarjetas físicas como parte del proceso de digitalización que viene implementando en los últimos años.

Actualmente existen cuatro formatos oficiales habilitados: la credencial plástica, la digital desde la aplicación Mi PAMI, la credencial provisoria con código QR y la credencial provisoria ticket.

Desde el organismo aclararon además que las credenciales provisorias sin QR dejaron de tener validez, al igual que algunos modelos físicos más antiguos que fueron reemplazados por versiones actualizadas.

Qué pasa si se pierde la credencial

El PAMI explicó que quienes pierdan la credencial plástica ya no podrán solicitar una nueva tarjeta física y deberán optar por alguno de los formatos digitales o provisorios disponibles.

La credencial provisoria con QR puede descargarse desde la página oficial del organismo y tiene la misma validez que la física. Para obtenerla se deben ingresar datos como número de afiliación, DNI y número de trámite, según informó Ámbito.

En tanto, las personas que no tienen acceso a internet, celular o aplicación móvil pueden generar una credencial provisoria ticket en terminales de autogestión ubicadas en agencias y Unidades de Gestión Local.