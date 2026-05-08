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Sociedad Fallo judicial en Concordia

La Justicia ordenó al PAMI cubrir un medicamento de alto costo para un afiliado cardíaco entrerriano

El tribunal dispuso que el organismo cubra de manera integral un tratamiento indicado para un paciente con enfermedades cardíacas, diabetes y afecciones renales, luego de que no obtuviera respuesta favorable al pedido médico.

8 de Mayo de 2026
PAMI.
PAMI.

El tribunal dispuso que el organismo cubra de manera integral un tratamiento indicado para un paciente con enfermedades cardíacas, diabetes y afecciones renales, luego de que no obtuviera respuesta favorable al pedido médico.

La Justicia Federal de Concordia ordenó al PAMI brindar de manera urgente, gratuita e integral una medicación de alto costo a un afiliado que padece distintas patologías cardíacas y renales consideradas de alto riesgo.

 

La resolución fue dictada por el Juzgado Federal de Concordia tras una presentación judicial realizada luego de que el organismo no otorgara respuesta favorable al pedido médico para acceder al tratamiento.

 

 

El fallo obliga al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a cubrir el 100 por ciento del medicamento “Empagliflozina” en un plazo máximo de 24 horas.

 

El paciente presenta enfermedades cardíacas y renales

 

De acuerdo con lo expuesto en el expediente judicial, la medicación fue indicada por el cardiólogo Ezequiel Forte, integrante del Centro Diagnóstico Cardiovascular (CENDIC).

 

El profesional prescribió el tratamiento debido al complejo cuadro clínico que presenta el afiliado, quien padece diabetes tipo 2, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria crónica, fibrilación auricular y enfermedad renal crónica con alto riesgo cardiovascular.

 

PAMI.
PAMI.

 

Según se indicó en la presentación, el medicamento solicitado resulta necesario para el control de las patologías y para reducir posibles complicaciones en el estado de salud del paciente.

 

Sin embargo, tras la solicitud administrativa realizada ante el PAMI, no hubo una respuesta favorable para garantizar el acceso al tratamiento.

 

La jueza advirtió sobre el derecho a la salud

 

Al analizar el caso, la jueza federal Analía Ramponi consideró acreditados los requisitos necesarios para hacer lugar a la medida cautelar presentada contra el organismo.

 

En la resolución, la magistrada sostuvo que la falta de provisión del medicamento podría generar un serio perjuicio sobre el derecho a la salud y la vida del afiliado.

 

 

Además, remarcó que las personas mayores cuentan con una protección especial contemplada en tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional.

 

Por ese motivo, ordenó que el PAMI entregue la cobertura integral del medicamento mientras continúa el trámite judicial de fondo vinculado al reclamo del afiliado.

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