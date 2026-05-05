Jubilados: cómo evitar el pase automático a PAMI y mantener obra social

Cuando una persona se jubila en Argentina, surge la duda sobre si debe pasar obligatoriamente al PAMI. La realidad es que la afiliación al PAMI es voluntaria, aunque el sistema de ANSES inicia automáticamente el traspaso al aprobar la jubilación. Si el jubilado no actúa a tiempo, pierde la oportunidad de seguir en su obra social o prepaga, que legalmente puede mantenerse.

Las leyes 23.660 y 19.032 garantizan que los jubilados pueden conservar su obra social de origen, derecho respaldado por fallos de la Corte Suprema. Esto significa que no se pierde la cobertura al jubilarse, siempre que no se acepte formalmente el pase al PAMI, ya que hacerlo hace muy difícil recuperar la afiliación anterior.

Para evitar el cambio automático, los jubilados deben informar a ANSES que desean mantener la obra social y completar el formulario PS 5.11. En caso de rechazo por parte de la entidad, es posible recurrir a la Superintendencia de Servicios de Salud o iniciar un amparo judicial, que generalmente se resuelve a favor del jubilado.

Foto: Archivo Elonce.

Opciones de prepaga y reglas de cobertura

Los jubilados también pueden conservar o contratar una medicina prepaga, como OSDE, Swiss Medical, Galeno, SanCor Salud, Alta Salud o SIPSSA. La ley prohíbe que se rechace afiliación por edad, aunque los planes pueden encarecerse a partir de los 60 años o incluir límites en la cobertura, publicó Iprofesional.

En cuanto a aumentos de cuotas, existen límites legales: no pueden superar tres veces la más baja, y quienes tengan más de 10 años de antigüedad y más de 65 años no deben enfrentar incrementos por edad. Además, cualquier suba debe informarse a la Superintendencia y al afiliado con al menos 30 días de anticipación.

Los aportes destinados a salud, al jubilarse, pasan automáticamente a ANSES y luego al PAMI. Sin embargo, pueden redirigirse a la obra social si se solicita, o utilizarse para prepaga, abonando la cuota directamente. Incluso es posible mantener PAMI y prepaga simultáneamente, aunque no obra social y PAMI al mismo tiempo.