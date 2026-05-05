PAMI ofrece cursos universitarios gratuitos para sus afiliados

UPAMI cuenta con la participación de más de 60 unidades académicas de todo el país, que ofrecen cursos presenciales y virtuales sobre 39 temáticas distintas.
PAMI comenzó el primer trimestre de los cursos universitarios para que todos los afiliados realicen actividades sin costo y sin la necesidad de formación secundaria o superior.
UPAMI tiene como objetivo promover un estilo de vida activo y mantener espacios de aprendizaje continuo para los afiliados. Cuenta con la participación de más de 60 unidades académicas de todo el país, que ofrecen cursos presenciales y virtuales sobre 39 temáticas distintas.
Durante el 2025, se dictaron más de 2.400 cursos y más de 48 mil afiliados de la obra social ya participaron del programa.
Las personas interesadas podrán anotarse a un máximo de 5 cursos UPAMI a la vez en tan solo tres simples pasos. Primero, deben ingresar a https://www.pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami . Luego, los afiliados deben seleccionar la temática o lugar que prefieran y por último, tienen que completar con sus datos personales.
Una vez inscripto, el profesor del curso se comunicará por teléfono o correo electrónico con el afiliado para confirmar la fecha de inicio del curso.
En el mismo sitio, podrán inscribirse a los talleres sociopreventivos que ofrece PAMI junto a los Centros de Jubilados y Pensionados de todo el país para fomentar el aprendizaje, el movimiento y compartir buenos momentos.
Se trata de espacios recreativos donde los afiliados pueden estimular el movimiento, la actividad cognitiva, la expresión artística, los hábitos saludables, el cuidado, la creación de nuevos vínculos y el entretenimiento, además de incluir el conocimiento de las nuevas tecnologías para el desempeño de su vida cotidiana, como la aplicación MI PAMI.
Estas actividades grupales son dictadas en los más de 2.500 centros de jubilados de todo el país de manera presencial por profesionales preparados para abordar las actividades desde una perspectiva gerontológica y los afiliados no necesitan tener conocimientos previos para participar.