Este martes habrá cortes programados en el enlace Victoria - Rosario

Habrá cortes en la mañana de este martes en la conexión vial

Este martes 5 de mayo habrá cortes programados de tránsito sobre la ruta nacional 174, puente Victoria - Rosario. Desde la concesionaria de la conexión vial informaron que se realizarán trabajos para instalar pórticos metálicos en el viaducto.

Según detallaron, el operativo se llevará adelante en ambos sentidos de circulación y requerirá interrupciones temporales para garantizar la seguridad durante las maniobras.

En la cabecera Victoria, el corte comenzará a las 10.En la cabecera Rosario, la interrupción se realizará desde las 11.

Desde la concesionaria aclararon que cada corte tendrá una duración estimada de una hora.

Por ese motivo, recomendaron a quienes tengan previsto circular por la conexión Rosario-Victoria que planifiquen el viaje con anticipación y contemplen posibles demoras.