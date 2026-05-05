Dos camiones quedaron destruidos tras incendiarse sobre una ruta en Entre Ríos

Dos camiones fueron consumidos por las llamas y un tercero resultó parcialmente dañado en un incendio ocurrido en Ruta 42, en la zona de El Remanso.
En horas de la noche del lunes, pasadas las 22, se produjo un incendio de camiones en Concepción del Uruguay, sobre la Ruta Provincial N°42, en la zona conocida como El Remanso, donde dos vehículos de gran porte fueron destruidos por el fuego y un tercero resultó con daños parciales.
De acuerdo a la información brindada a Elonce por Bomberos Voluntarios, el alerta fue recibido en horas de la noche, tras lo cual se desplegó un operativo inmediato con el móvil 28, correspondiente a la unidad de primera intervención, y el móvil 22, destinado al abastecimiento de agua.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron que las llamas afectaban a dos camiones con acoplados y que el fuego comenzaba a propagarse hacia un tercer rodado, lo que elevó el nivel de riesgo de la situación.
El personal trabajó de manera coordinada y posteriormente, con la llegada del móvil 22, se garantizó el suministro constante de agua para sostener las tareas de extinción.
Las labores se extendieron hasta lograr el control total del foco ígneo, tras lo cual se realizaron tareas de enfriamiento para evitar posibles reinicios del fuego en la estructura de los vehículos afectados.
Como resultado del siniestro, dos camiones sufrieron daños totales, mientras que el tercero presentó afectaciones parciales. En el lugar también se hicieron presentes móviles policiales que colaboraron en la seguridad del operativo.