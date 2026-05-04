Torneo Apertura 2026: quedaron definidos los octavos de final y el cuadro completo

El Torneo Apertura 2026 ya tiene definidos todos sus cruces de octavos de final tras el cierre de la fase de grupos. River, Boca, Racing e Independiente lideran un cuadro cargado de clásicos posibles.
El Torneo Apertura 2026 cerró su fase de grupos este lunes y dejó conformado el cuadro completo de octavos de final, con los 16 equipos clasificados y la última plaza del Grupo A finalmente en manos de Unión. Con esta definición, el certamen entra en su etapa decisiva con cruces de eliminación directa y la expectativa de varios enfrentamientos de alto voltaje.
Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata se consagraron como líderes de sus respectivas zonas, lo que les otorga la ventaja de definir como locales hasta una eventual final. El partido decisivo del campeonato se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en formato único y en cancha neutral.
Entre los clasificados aparecen los principales equipos del fútbol argentino: River, Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo, Vélez, Lanús, Argentinos Juniors, Rosario Central, Talleres, Belgrano, Gimnasia, Huracán y Unión, entre otros.
Cruces destacados y posibles clásicos
El cuadro de octavos de final del Torneo Apertura 2026 dejó enfrentamientos de alto interés desde el inicio de los playoffs. Boca enfrentará a Huracán en la llave de la parte baja del cuadro, mientras que River se medirá ante San Lorenzo en la zona alta, evitando un cruce directo entre ambos en esta instancia.
La única posibilidad de un Superclásico se mantiene en una eventual final, ya que ambos equipos quedaron del mismo lado del cuadro pero separados por distintos cruces. En caso de avanzar, el camino podría cruzarlos recién en el partido decisivo.
También se destaca la chance de un clásico de Avellaneda en cuartos de final, siempre que Independiente supere a Rosario Central y Racing haga lo propio ante Estudiantes de La Plata, en un duelo que reeditaría la final del Clausura 2025.
Calendario y organización de los playoffs
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya definió la programación de los octavos de final, con partidos distribuidos entre sábado y domingo. Las llaves de Boca y River quedaron separadas: el Xeneize jugará el sábado, mientras que el Millonario lo hará el domingo, indicó TyC Sports.
En la parte alta del cuadro, Estudiantes enfrentará a Racing, Rosario Central se medirá con Independiente y Vélez jugará ante Gimnasia, entre otros cruces. En la parte baja, destacan los duelos entre Talleres y Belgrano, además del choque entre Argentinos Juniors y Lanús.