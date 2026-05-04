Frigerio anunció la concesión de las rutas 127 y 163 en Entre Ríos

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció avances en materia de infraestructura vial, destacando la concesión de las rutas 127 y 163 como parte de las gestiones realizadas ante el Gobierno nacional. El mandatario mantuvo reuniones con funcionarios clave del gabinete nacional para destrabar obras estratégicas para la provincia.

El anuncio se dio luego de encuentros con autoridades nacionales en los que se abordaron distintos proyectos de infraestructura. “Estuvimos con el ministro del Interior de la Nación (Diego Santilli), el ministro de Economía (Luis Caputo) y el nuevo coordinador de Obras Públicas y Transporte. Fue productiva la reunión y hablamos de temas concretos: la finalización de la Autovía 18, que para nosotros es una obsesión que termine este año; y algunas otras rutas con las que venimos trabajando con el Gobierno nacional para que se pongan en obra y se concesione la 127 –hay unos 40 kms que están en mal estado-, y la 163 también”, expresó Frigerio en el programa Buenas Noches, que se emite por Elonce.

Alineación con la política nacional de concesiones

En este contexto, la decisión de avanzar con la concesión de rutas nacionales en Entre Ríos se enmarca en la línea impulsada por el Gobierno nacional de Javier Milei, que promueve un esquema de mayor participación privada en la infraestructura vial.

Foto: Elonce.

Este modelo busca trasladar la gestión y el mantenimiento de corredores estratégicos a concesionarios, con el objetivo de reducir el gasto público y acelerar las inversiones en rutas que presentan un nivel de deterioro. La inclusión de las rutas 127 y 163 en este esquema provincial se alinea con esa política general.