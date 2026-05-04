Confirmaron que un argentino permanece a bordo del crucero MV Hondius varado por brote de hantavirus

El crucero MV Hondius, que zarpó desde Tierra del Fuego con destino final a las Islas Canarias, permanece varado frente a las costas de Cabo Verde luego de que las autoridades locales denegaran el desembarco de sus ocupantes por motivos de seguridad sanitaria. La decisión se tomó tras la detección de un brote de hantavirus que ya provocó al menos tres muertes entre pasajeros y tripulantes.

Según confirmaron fuentes oficiales del país africano, a bordo permanecen 149 personas que no pudieron descender a tierra firme. El barco se encuentra aislado desde hace varios días, en el marco de un operativo sanitario preventivo que busca evitar la propagación de la enfermedad.

Emergencia sanitaria y control en puerto

Las autoridades de Cabo Verde informaron que la medida de impedir el desembarco se adoptó tras detectarse síntomas compatibles con infecciones respiratorias agudas graves en varios pasajeros. En ese contexto, se activaron protocolos de emergencia sanitaria y se dispuso el aislamiento total de la embarcación.

El objetivo central de la decisión fue contener posibles contagios y reducir riesgos para la población local. Mientras tanto, el crucero continúa fondeado a la espera de nuevas instrucciones por parte de las autoridades sanitarias y marítimas internacionales.

Presencia argentina confirmada a bordo

En la lista oficial difundida por el gobierno de Cabo Verde se confirmó la presencia de un ciudadano argentino entre la tripulación del buque. Sin embargo, no se informó su identidad ni su estado de salud, y hasta el momento no se brindaron precisiones adicionales sobre su situación.

El argentino forma parte de un grupo diverso de tripulantes de distintas nacionalidades. La tripulación está compuesta principalmente por ciudadanos de Filipinas, seguidos por contingentes de Ucrania, Países Bajos e India, entre otros países.

Pasajeros de múltiples nacionalidades y recorrido del crucero

El MV Hondius transportaba pasajeros y tripulantes de al menos una veintena de países. Entre los turistas, el Reino Unido encabeza la lista con 19 personas, seguido por Estados Unidos, España, Países Bajos y Alemania, además de representaciones menores de Francia, Canadá, Australia y otras nacionalidades.

El itinerario del buque incluyó paradas en regiones del Atlántico sur y la Antártida, pasando por las islas Malvinas y Georgias del Sur antes de dirigirse hacia su destino final en Europa. El episodio sanitario interrumpió el recorrido previsto y dejó al barco en una situación de aislamiento preventivo.