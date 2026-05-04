130 empresas acceden al RINI: “El Estado tiene que ser facilitador”, afirmó el secretario de Industria

REDACCIÓN ELONCE
El RINI muestra resultados en Entre Ríos con crecimiento en inversiones, empresas inscriptas y generación de empleo, según aseguró el secretario de Industria a Elonce.
El RINI se consolida como una de las principales herramientas de desarrollo productivo en Entre Ríos, según destacó a Elonce el secretario de Industria, Catriel Tonutti. La iniciativa, impulsada por el gobierno provincial, busca fomentar inversiones privadas, generar empleo y mejorar la competitividad del territorio.
“Es una ley que se sancionó en 2024. Se estuvo reglamentando y terminamos de darle los últimos puntapiés en julio de 2025”, explicó el funcionario, al tiempo que remarcó el trabajo técnico y político para poner en marcha el régimen.
El programa permite a empresas acceder a beneficios fiscales y energéticos a cambio de proyectos de inversión. En ese marco, Tonutti detalló: “Hoy son 130 proyectos”, lo que evidencia un crecimiento sostenido desde su implementación.
Expansión de sectores y mirada estratégica
En sus inicios, el RINI estaba limitado a ciertos rubros, pero luego se amplió. “Arrancó con industria, turismo y proyectos con componente ambiental. Después, con el gobernador, sentimos que era una herramienta que estaba un poco acotada”, indicó.
A partir de esa evaluación, se incorporaron nuevos sectores: “Actualmente, son 12 rubros que van desde la salud privada, producción avícola, porcina, tambo, puertos, logística, transporte y energía renovable”.
El funcionario subrayó el rol del Estado en este proceso: “Creemos que el Estado tiene que ser un facilitador, poner la cancha en condiciones para que el privado invierta y genere trabajo. No tenemos nada más importante que hacer que generar condiciones para que el privado pueda generar empleo”.
Beneficios fiscales y facilidades para invertir
Uno de los aspectos centrales son los incentivos que ofrece. “Sobre la inversión no paga impuestos durante 15 años. Hablamos de impuesto inmobiliario, automotor, ingresos brutos y regímenes de percepciones y retenciones”, explicó Tonutti.
Además, se suman beneficios energéticos: “Van desde el 4 hasta el 15% de reembolso, lo que ayuda a apalancar el proyecto”.
El esquema también contempla plazos de ejecución: “Pedimos que a los dos años esté el 40% del proyecto y a los cinco años el 100%”, detalló el funcionario, quien además destacó el acompañamiento estatal para facilitar los trámites.
Cifras récord y expectativas en alza
En cuanto a resultados, el impacto del RINI superó las expectativas iniciales. “Nos pusimos como objetivo llegar a 100.000 millones de pesos de inversión para diciembre y llegamos a 200.000 millones”, afirmó.
Actualmente, el volumen continúa creciendo: “Hoy estamos en los 300.000 millones de pesos de inversiones y creemos que este año va a ser boom”.
De cara al futuro, adelantó: “La expectativa para 2026 es terminar con 500.000 millones. Creo que lo va a superar”.
Distribución territorial y sectores protagonistas
El 50% de los proyectos corresponde al sector industrial, aunque también crecen otras áreas. “Hay una parte importante en salud, producción avícola y transporte”, indicó Tonutti.
En cuanto a la distribución geográfica, precisó: “Paraná tiene aproximadamente el 30% de los montos de inversión, Diamante un 20% y también está creciendo la costa del Uruguay”.
Finalmente, destacó la necesidad de articulación con los municipios: “Para ser una provincia competitiva no alcanza con que la provincia tenga la herramienta, los municipios tienen que adherir y generar sus propios regímenes”.