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Comienza el ciclo “Literatura, infancias: entre.ver.arte”, en el Centro de Promoción de la Lectura Rosa y Dorada

Está destinado a estudiantes, docentes, escritores, editores, bibliotecarios y mediadores culturales, entre otros. La propuesta consta de cuatro jornadas presenciales en el Centro de Promoción de la Lectura Rosa y Dorada.

4 de Mayo de 2026
Comienza el ciclo “Literatura, infancias: entre.ver.arte”.
Comienza el ciclo “Literatura, infancias: entre.ver.arte”. Foto: (MdP).

Está destinado a estudiantes, docentes, escritores, editores, bibliotecarios y mediadores culturales, entre otros. La propuesta consta de cuatro jornadas presenciales en el Centro de Promoción de la Lectura Rosa y Dorada.

Comienza el ciclo “Literatura, infancias: entre.ver.arte”, en el Centro de Promoción de la Lectura Rosa y Dorada. Está destinado a estudiantes, docentes, escritores, editores, bibliotecarios y mediadores culturales, entre otros. Es organizado por la Editorial Municipal Paraná, junto a los Profesorados de Educación Inicial, Primaria, Especial y de Artes Visuales de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.

 

La propuesta consta de cuatro jornadas presenciales en los que se abordarán los siguientes ejes: “¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura infantil o para las infancias?”; “Poesía tradicional y contemporánea”; “Narrativa tradicional y contemporánea” y “La imagen en la literatura contemporánea”.

 

Gratuito y cupos limitados

 

Los encuentros se desarrollarán en el Centro de Promoción de la Lectura Rosa y Dorada, sede de la Editorial Municipal, ubicado en Avenida Laurencena 1240, y serán de carácter gratuito. Las personas interesadas deberán inscribirse a través de un formulario de Google ( http://forms.gle/cfVbRXeHCxYansT66 ) ya que la propuesta contará con un cupo limitado de 40 participantes.

 

Quienes asistan recibirán certificados de participación, siempre que concurran a al menos tres de los encuentros. La certificación será otorgada por la Secretaría de Extensión y Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.

 

La propuesta, que se enmarca en un Proyecto de Extensión de Cátedra (PECAT), tiene por finalidad generar encuentros de intercambio y discusión en torno a los textos literarios para las infancias así como también en torno al arte visual.

 

El equipo está integrado por docentes y estudiantes de la FHAYCS: Carina Sione, Ana Zanelli Pons, Agustín Tuchin, Adriana Gómer, María José Muteverría, Paula Piacenza, Gabriela Olivari, Myriam Olego, Antonella Acosta, Diego Arellano y María Borzatta.

 

El cronograma previsto es el siguiente:

 

Encuentros – Temas – Días (sábados) – Horario: 9:30 a 11:00 hs.

 

1° encuentro

¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura infantil o para las infancias?

9 de mayo

 

2° encuentro

Poesía tradicional y contemporánea

6 de junio

 

3° encuentro

Narrativa tradicional y contemporánea

27 de junio

 

4° encuentro

La imagen en la literatura contemporánea

18 de julio

 

Inscripción aquí: http://forms.gle/cfVbRXeHCxYansT66

Temas:

Lectura mayo ciclo
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