El álbum de figuritas del Mundial llegó a Paraná y es furor: "Se nos agotó el stock en dos días"

REDACCIÓN ELONCE
Se trata de una tradición que atraviesa generaciones y que, como en cada edición, moviliza a fanáticos de todas las edades. "Es un álbum más grande, trae 980 figuritas, son 112 páginas. Es el más grande que se ha hecho en todos los mundiales”, dijeron a Elonce. Precios.
A poco más de un mes del inicio de la Copa del Mundo, llegaron a Paraná los clásicos álbum de figuritas y ya hay furor por completarlos. Se trata de una tradición que atraviesa generaciones y que, como en cada edición, moviliza a fanáticos de todas las edades.
Desde un kiosco de la ciudad, ubicado sobre calle Salta, Martín González, comerciante del rubro, describió a Elonce el intenso movimiento que se generó en torno a este fenómeno. “Ya empezó como todos los mundiales, la fiebre de la figurita”, aseguró, al tiempo que detalló los precios actuales: “Hoy el costo del sobre es de 2000 pesos y el álbum sale de 12000 pesos”.
En cuanto a las ediciones disponibles, explicó que por el momento cuentan con la versión más accesible: “Por ahora nosotros tenemos solamente la versión del álbum de tapa blanda”. Sin embargo, adelantó que existen otras alternativas: “Sale también la versión de tapa dura y este mundial se hace una versión nueva, que es tapa dura dorada. El costo va cambiando según la versión del álbum”.
La demanda, según relató, superó rápidamente las expectativas iniciales. “Nosotros recibimos los álbumes el jueves 30 de mayo y ya el sábado no teníamos más stock. Hoy renovamos y trajimos más álbum y figuritas. La venta es masiva”, afirmó.
En esta edición, el álbum presenta características inéditas en comparación con mundiales anteriores. “Es un álbum más grande, ya que trae 980 figuritas, son 112 páginas. Es el álbum más grande que se ha hecho en todos los mundiales”, destacó González.
El kiosco, además, se convirtió en un punto de encuentro para los coleccionistas. “Nosotros somos referencia en este tema de la figurita, porque se organiza un evento, que se llama Cambiatón, donde los domingos, en el espacio del lavadero de auto que está al lado, la gente viene e intercambia las figuritas repetidas”, contó. Sobre esta iniciativa, precisó: “Tenemos pensado este domingo realizar el primero y, a partir de ahí, se hace de manera espontánea, se viene la gente y se junta todos los domingos”.
Más allá de la venta de figuritas, el clima mundialista ya se hace sentir en el barrio. “Es mucha la gente que está preguntando todo el tiempo por los eventos, por la figurita, por los partidos, así que ya se empieza a sentir”, señaló.
En esa línea, el comerciante adelantó que también organizarán actividades para seguir los partidos. “Nosotros transmitimos los partidos en pantalla gigante, así que los que sean en horario nocturno se van a poder ver acá”, comentó. Elonce.com