Inscriben a emprendedores para una nueva edición de la "Feria Sabores del Litoral"

REDACCIÓN ELONCE
La feria se desarrollará del 23 al 25 de mayo en Sala Mayo, en el marco de una propuesta que busca potenciar la producción local y ofrecer un atractivo tanto para vecinos como para turistas durante el fin de semana largo.
La Municipalidad de Paraná abrió la convocatoria para una nueva edición de la feria gastronómica “Sabores del Litoral”, que se desarrollará del 23 al 25 de mayo en Sala Mayo, en el marco de una propuesta que busca potenciar la producción local y ofrecer un atractivo tanto para vecinos como para turistas durante el fin de semana largo.
El anuncio se realizó este lunes en el Mercado Sud, donde el subsecretario de Producción, Óscar Bustamante, brindó detalles sobre el proceso de inscripción y las características del evento. “Lo que estamos anunciando hoy es la apertura de la convocatoria a quienes estén interesados en ser parte de la feria Sabores del Litoral, convocatoria que comienza este lunes 4 de mayo y se va a extender hasta el domingo 10 de mayo, inclusive, y cuya modalidad de inscripción es online”, explicó a Elonce.
En ese sentido, indicó que los interesados deberán completar un formulario disponible en el sitio oficial del municipio. “Van a poder encontrar en paraná.gob.ar/convocatorias, el formulario que hay que completar, todos aquellos interesados e interesadas en sumarse”, precisó, al tiempo que adelantó que una vez finalizado el período de inscripción se informará quiénes resulten seleccionados.
La organización prevé la participación de alrededor de 40 expositores. “Estamos apuntando a que tenga unos 40 expositores, contando quienes van a estar con los puestos dentro de Sala Mayo y alguna oferta gastronómica complementaria que se va a estar desarrollando afuera”, señaló Bustamante.
Sobre la dinámica de la feria, el funcionario remarcó que se trata de una propuesta específica dentro del rubro gastronómico. “Sabores del Litoral es una feria que se realiza periódicamente todos los años, que tiene que ver con la venta de alimentos ya elaborados o procesados. Esto es importante”, aclaró. En ese marco, subrayó que no estará permitido cocinar en el lugar: “No se puede cocinar o elaborar allí, sino que la idea es que sean ya productos con su presentación final”.
Entre los productos que podrán ofrecerse mencionó “conservas, queso, salames, yerba, lo que tiene que ver con vinos de elaboración regional, cerveza en lata”, entre otros. “Todos los productos del rubro gastronómico con presentación final que se pueden vender directamente desde el mostrador”, agregó.
En cuanto a los requisitos, Bustamante explicó que la convocatoria es amplia. “Emprendimientos gastronómicos o productores de la ciudad, emprendedores que tengan elaboración final en los productos que venden. Puede ser cualquiera de estos rubros”, sostuvo. Asimismo, aclaró que “no es requisito ya estar inscripto en el registro de emprendedores”, aunque se realizará una difusión entre quienes ya forman parte de ese padrón municipal.
Respecto a los costos, confirmó que habrá un canon de participación. “El costo, como en todas las ferias que se realizan, va a ser un canon que tiene un valor simbólico y apunta sobre todo a sostener los costos comunes que genera, pero va a estar seguramente en el orden de los 50.000 pesos finales por los tres días de trabajo”, indicó. Además, adelantó que junto con la confirmación de los seleccionados se brindará información sobre horarios de armado y funcionamiento.
El subsecretario también destacó el valor estratégico de este tipo de iniciativas para el desarrollo local. “Sin lugar a dudas siempre destacamos la calidad y la variedad de la oferta local disponible, lo que producen nuestros emprendedores, nuestros artesanos, nuestros productores”, afirmó. En esa línea, remarcó que la feria se enmarca en una política pública más amplia: “Hay una pluralidad de espacios, afortunadamente, que constituyen una decisión política de acompañar a los emprendedores de la ciudad, generar estos espacios para la venta”.
Finalmente, subrayó el doble impacto de estas propuestas: “Se genera el espacio de trabajo y la posibilidad de brindar dónde comercializar lo que se produce a nivel local y también se genera un espacio para que la demanda tanto de paranaenses como de visitantes a la ciudad tengan para recorrer, pasear, conocer y, por supuesto, al realizar esas compras, favorecer lo que es la consolidación y el crecimiento de nuestros emprendimientos locales y con eso la generación de empleo”. Elonce.com