Buscan garantizar el acceso a viviendas para personas con discapacidad en Entre Ríos

Autoridades provinciales avanzan en la implementación de políticas orientadas a garantizar derechos de las personas con discapacidad, con foco en el acceso a la vivienda y en la sensibilización social. La iniciativa surge del trabajo conjunto entre el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi).

Durante una reunión encabezada por el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, junto a representantes del Iprodi, se abordaron distintas líneas de acción vinculadas a la inclusión habitacional. El encuentro se desarrolló en la sede del organismo de vivienda.

Uno de los principales ejes fue la aplicación de cupos destinados a las personas con discapacidad dentro de los programas habitacionales y en los créditos correspondientes al plan Ahora Tu Hogar.

Acceso a la vivienda y trabajo articulado

Desde los organismos destacaron la necesidad de fortalecer la articulación institucional para avanzar en soluciones concretas. En ese sentido, coincidieron en la importancia de sostener espacios de trabajo conjunto.

Según se informó, el objetivo es garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a una vivienda en igualdad de condiciones, mediante mecanismos que contemplen sus necesidades específicas.

Reunión IAPV con Iprodi.

Además, se acordó dar continuidad a las mesas técnicas para agilizar los procesos administrativos y mejorar la atención a los beneficiarios.

Jornada de sensibilización en Paraná

En paralelo a estas acciones, se anunció la realización de una jornada de sensibilización que tendrá lugar en el centro cultural La Vieja Usina, en la ciudad de Paraná.

La actividad estará a cargo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y abordará la aplicación práctica de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Desde los organismos señalaron que este tipo de instancias permite visibilizar las problemáticas del sector y promover una mayor conciencia social sobre los derechos de las personas con discapacidad.

De la reunión participaron funcionarios y equipos técnicos de ambos organismos. Por parte del IAPV estuvieron presentes integrantes del directorio y del área de Recursos Humanos, mientras que el Iprodi estuvo representado por referentes vinculados a la temática.