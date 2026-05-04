Con el inicio del frío, Paraná amplía la asistencia en refugios y suma recorridas nocturnas

Ante la llegada de las primeras bajas temperaturas, desde el municipio de Paraná intensificaron las acciones para fortalecer los refugios destinados a personas en situación de calle. La estrategia incluye refuerzos en la asistencia, operativos nocturnos y articulación con organizaciones sociales, en un contexto de creciente demanda.

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, explicó a Elonce que se viene trabajando en la planificación de este período. “Hoy estamos teniendo los primeros fríos en la ciudad y venimos fortaleciendo las actividades que realizamos todos los años”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que uno de los ejes principales es reforzar el funcionamiento del espacio ubicado en calle Belgrano. “Estamos fortaleciendo lo que tiene que ver con el refugio que tenemos, porque evidentemente van a concurrir más personas de las habituales”, señaló.

Más operativos y articulación en la ciudad

Ríos detalló que también se avanzó en la coordinación con otras instituciones. “Hemos articulado con Cáritas, que dispuso el ingreso más temprano, desde las 18 horas”, explicó.

A su vez, describió cómo funcionan los operativos nocturnos que se intensifican en esta época. “Hemos diagramado rondas después de las 10 de la noche y también a la madrugada para poder asistir”, indicó.

En esas recorridas, los equipos buscan identificar situaciones de riesgo y brindar contención inmediata. “Se trata de dialogar con las personas, evaluar su situación y brindar algo caliente o abrigo”, precisó el funcionario.

Refugio municipal.

Capacidad limitada y falta de espacios

Uno de los puntos centrales es la falta de lugares disponibles en los refugios. “No tenemos capacidad suficiente, es el mayor problema que tenemos”, reconoció Ríos.

En esa línea, detalló que el dispositivo municipal cuenta con 38 plazas, mientras que el espacio de Cáritas tiene capacidad para 20 personas, ambos actualmente completos. “Tenemos el refugio con la capacidad al máximo, y también el de Cáritas”, afirmó.

Ante esta situación, explicó que se recurre a alternativas transitorias. “Tenemos la posibilidad de alojar a otras personas en Defensa Civil, pero es circunstancial”, aclaró.

Enrique Ríos.

Perfil de la población y dificultades de abordaje

El funcionario también se refirió a las características de las personas en situación de calle. “La mayoría está atravesada por problemas de salud mental o consumos problemáticos, lo cual hace difícil poder encauzar su situación”, expresó.

En los refugios, además del alojamiento, se busca brindar acompañamiento integral. “Se trata de ofrecer talleres formativos y educativos para que puedan reconstruir su proyecto de vida”, indicó.

Sin embargo, advirtió que los procesos no siempre son rápidos. “Se busca que sea temporal, pero muchas veces permanecen más tiempo por la dificultad de inserción”, explicó.

Pedido de empatía y canales de asistencia

Por último, Ríos pidió a la comunidad actuar con responsabilidad ante estas situaciones. “Las personas no eligen estar en la calle, por eso pedimos empatía y solidaridad”, remarcó.

Además, recomendó canalizar la ayuda a través de organismos preparados para intervenir. “Lo ideal es recurrir a instituciones que cuentan con equipos profesionales para poder asistir de la mejor manera”, sostuvo.

En ese marco, recordó que ante situaciones en la vía pública se puede dar aviso a Defensa Civil, al 911 o al 107, según el caso, para activar los mecanismos de asistencia en la ciudad.