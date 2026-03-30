La nueva Casa de la Mujer suma espacios y mayor contención

El espacio mejorará la atención a las mujeres en situación de violencia. La propuesta contempla modificaciones y mejoras en el sitio original. Estará finalizada para el mes de mayo y se financia con fondos municipales.
El nuevo lugar donde funcionará la Casa de la Mujer en Paraná significa estabilidad, continuidad y autonomía. Ello permite planificar a largo plazo, mejorar las condiciones de alojamiento y fortalecer el acompañamiento integral que brindan los equipos de profesionales de la Municipalidad de Paraná. No solo ofrece resguardo, sino que potencia la creación de políticas públicas más sólidas, coordinadas y sostenibles, orientadas a prevenir, asistir y reparar las violencias por motivos de género.
“La obra se encuentra prácticamente en un 80% de su ejecución, contentos con este avance porque muy pronto se va a poder habitar este nuevo lugar que es realizado por una cooperativa”, sostuvo el secretario de Planificación e Infraestructura del Municipio, Eduardo Loréfice.
El espacio edilicio cuenta con mayor amplitud y brindará mejor comodidad. En ese sentido, Loréfice resaltó que “era una obra con fondos nacionales que se interrumpió y la Municipalidad decidió terminarla con fondos propios y darle un destino nuevo, ya que estaba pensada como un centro de desarrollo infantil”.
En el edificio se realizaron diversas ampliaciones para incluir un área de administración, habitaciones, espacios para talleres y otras tareas. Además, se modificó el sector de sanitarios y se incorporará un espacio verde de recreación. La obra se encara con el método de construcción en seco (steel frame).
Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, consideró que “lo importante es que es una obra ejecutada con fondos genuinos del Municipio y destinada a una actividad que tiene que ver con la contención y la asistencia, fundamentalmente, a mujeres en un contexto social y difícil muy complejo”. En esa línea agregó, además, que “contar con una casa propia no solo nos permite darle un mejor confort, sino también generar líneas de gestión y planificar acciones tendientes a cumplir con los objetivos”.
Mientras que Mercedes Solanas, subsecretaria de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia, valoró como “muy importante la decisión política que ha tomado Rosario Romero, porque nos permite planificar a largo plazo, tener autonomía y fortalecer las políticas públicas, especialmente en un contexto adverso para las políticas de género. La Intendenta pone en el centro de las prioridades a las personas, sobre todo a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y riesgo”.