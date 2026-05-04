Un brasero encendido habría desencadenado fatal incendio en Gualeguaychú

Un incendio en una vivienda de Gualeguaychú dejó como saldo una persona fallecida y otra con heridas de gravedad durante la madrugada de este lunes. Según informaron fuentes policiales, el fuego se propagó rápidamente y afectó la totalidad de la estructura, lo que motivó la intervención de efectivos y bomberos zapadores y voluntarios.

Al respecto, el jefe de la Departamental policial de Gualeguaychú, Ramiro Urroz Denaday explicó a Elonce que "el cuerpo fue encontrado sin vida sobre un colchón en el piso”. La víctima fatal era un hombre de 28 años, identificado como Agustín Guardia, quien residía en el lugar.

Rescate de una mujer

Durante el operativo, los bomberos lograron rescatar a una mujer de 55 años, quien fue trasladada al hospital Centenario.

La mujer permanecía internada en estado crítico, con quemaduras en gran parte del cuerpo y compromiso de las vías aéreas.

“Tenía signos vitales pero estaba inconsciente al momento del rescate”, detalló el funcionario.

Hipótesis sobre el origen del fuego

De acuerdo con las primeras estimaciones, el incendio no se habría originado por una falla eléctrica, ya que la vivienda no contaba con conexión. De igual manera, peritos de Bomberos Zapadores trabajaron en el lugar para determinar con precisión las causas del siniestro.

“Se cree que pudieron haber encendido un brasero para calentarse y eso habría iniciado el fuego”, señaló Urroz Denaday.

El jefe policial indicó que la casa presentaba condiciones precarias y ya había sufrido un incendio el año anterior. “Era una estructura muy precaria y estaban en una dependencia reducida”, explicó.

Además, mencionó que ambas personas se encontraban en situación de calle y solían permanecer en el lugar.

Un tío del joven fallecido manifestó a Radio Máxima que mantenía “muy poco trato” con su sobrino “por el problema de las adicciones”; de hecho, también mencionó que Guardia “tenía problemas con los padres”.

“Vivía solo, pero siempre estaba con algún otro. La Policía siempre venía por alguna u otra denuncia. Lo que pasó anoche fue la tercera vez porque el año pasado hubo dos incendios… no tenía cocina, nada, no sé si dejaba algo prendido y así empezaba el fuego. El año pasado entró Defensa Civil, hizo un informe, pero nunca pasó nada. Era un final que ya estaba predestinado”.

Investigación en curso

La causa quedó en manos de la Justicia, que avanzaba con las pericias correspondientes para esclarecer el hecho. Hasta el momento, no se habían presentado familiares de las víctimas en el lugar.

El incendio fatal que dejó una persona fallecida y otra herida grave es investigado para determinar las circunstancias en las que se produjo.