Tarifas de gas: suman un descuento adicional para amortiguar subas en mayo

El Gobierno nacional dispuso un nuevo esquema de bonificaciones para el servicio de gas, con el objetivo de amortiguar el impacto de los aumentos y la reducción de subsidios. La medida establece un descuento adicional sobre el consumo durante el mes de mayo para determinados usuarios alcanzados por la asistencia estatal.

La decisión fue oficializada a través de la resolución 111 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial. Allí se definió la aplicación de una bonificación extra del 25% sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes, que se suma a los beneficios ya previstos en el esquema vigente.

Este nuevo esquema de asistencia reemplazó al sistema anterior basado en ingresos y apunta a focalizar la ayuda estatal en los sectores que lo requieran.

Cómo se aplica el descuento

Según lo establecido, el beneficio adicional tendrá vigencia únicamente durante mayo y alcanzará a usuarios incluidos en el régimen de asistencia. La bonificación se suma al descuento del 50% que ya rige durante los meses de mayor consumo, comprendidos entre abril y septiembre.

El objetivo de esta medida es evitar aumentos abruptos en las facturas, especialmente en un período donde las bajas temperaturas incrementan la demanda del servicio.

Desde el Gobierno señalaron que la decisión responde a la necesidad de moderar el impacto de los costos de abastecimiento en un contexto de variación en los precios internacionales de la energía.

Un contexto de subas y cambios en subsidios

La medida se conoce luego de que se definieran aumentos promedio del 5,6% en las tarifas del servicio para mayo. En ese escenario, la incorporación de este beneficio adicional busca equilibrar el efecto de los ajustes en las boletas.

El esquema actual prevé subsidios únicamente durante los meses de mayor consumo, mientras que en los períodos de baja demanda no se aplican bonificaciones.

De esta manera, el Gobierno intenta sostener un equilibrio entre la reducción progresiva de la asistencia estatal y el impacto en los usuarios del servicio de gas, en un contexto de mayor consumo estacional.