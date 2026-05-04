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Policiales Tragedia vial en la madrugada

Un motociclista murió tras chocar con camión en la ruta cerca de Nogoyá

El siniestro ocurrió en la Ruta Nacional 12 durante la madrugada. Un hombre de 58 años que se conducía en la moto falleció producto del impacto contra el camión. 

4 de Mayo de 2026
Tragedia en la ruta 12, cerca de Nogoyá
Tragedia en la ruta 12, cerca de Nogoyá

REDACCIÓN ELONCE

El siniestro ocurrió en la Ruta Nacional 12 durante la madrugada. Un hombre de 58 años que se conducía en la moto falleció producto del impacto contra el camión. 

En la madrugada de este lunes se registró un siniestro vial que dejó una víctima fatal. El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 327, en jurisdicción de Nogoyá; y estuvo protagonizado por un camión y una motocicleta.

 

Según confirmaron a Elonce, por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron y como consecuencia del impacto falleció en el lugar un hombre de 58 años oriundo de Funes, provincia de Santa Fe, que se trasladaba en la moto. Mientras que el conductor del camión no sufrió lesiones.

 

En el lugar intervino personal del Puesto de Control Vial Nogoyá, junto a efectivos policiales, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes y resguardaron la zona. Asimismo, se dio intervención a la autoridad judicial de turno para avanzar con las pericias que permitan determinar la mecánica del siniestro.

 

El tránsito en ese sector de la ruta se vio parcialmente interrumpido mientras se desarrollaban las tareas de rigor, incluyendo el relevamiento pericial y la remoción de los vehículos involucrados.

Temas:

siniestro vial Nogoyá fallecido Motociclista camión Ruta 12
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