Tragedia en Gualeguaychú: un incendio en una casa dejó un fallecido y una mujer en grave estado

Un incendio en una vivienda de Gualeguaychú dejó como saldo una persona fallecida y otra con heridas de gravedad durante la madrugada de este lunes. El siniestro se produjo en una casa ubicada en la zona urbana y demandó la intervención de personal policial y bomberos.

De acuerdo con la información brindada por la Jefatura Departamental Gualeguaychú, el hecho ocurrió alrededor de las tres de la mañana en un domicilio situado en calle Río Gallegos, entre Clavarino y Perigá, donde el fuego se propagó rápidamente y afectó la totalidad de la estructura.

En el lugar, los equipos de emergencia trabajaron para controlar el incendio y asistir a las personas que se encontraban dentro de la vivienda.

Una víctima fatal y una mujer en estado crítico

Como consecuencia del siniestro, un hombre de 28 años, identificado como Agustín Guardia, fue hallado sin vida en el interior del inmueble. Su cuerpo fue extraído por los bomberos una vez que lograron sofocar las llamas.

La mujer fue trasladada al hospital, donde permanece en terapia intensiva.

En tanto, una mujer de 55 años fue rescatada con vida y trasladada de urgencia al hospital. Según el informe médico, se encuentra internada en terapia intensiva, en estado crítico y con riesgo de vida, debido a las quemaduras sufridas.

Las lesiones afectan miembros superiores e inferiores, el rostro y también las vías aéreas, lo que complica su evolución.

Investigan el origen del incendio

El fuego consumió por completo la vivienda, lo que dificultó las tareas iniciales de peritaje. No obstante, las primeras hipótesis indican que el foco ígneo podría haberse originado en un colchón.

Desde las autoridades se informó que la casa no contaba con conexión eléctrica, por lo que esa posibilidad fue descartada en una primera instancia.

Las actuaciones continúan para determinar con precisión cómo se inició el incendio y las circunstancias en que se produjo el hecho en Gualeguaychú.